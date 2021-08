Nová štúdia o účinnosti vakcín proti KORONAVÍRUSU: Pfizer verzus AstraZeneca

LONDÝN - Účinnosť vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech klesá rýchlejšie ako účinnosť očkovacej látky Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. V novej štúdii to tvrdia vedci z Oxfordskej univerzity, ktorý dokument publikovali vo štvrtok. Informoval o tom denník The Guardian.

"Dve dávky od Pfizer/BioNTech majú vyššiu počiatočnú efektivitu, čo sa týka prevencie proti nákaze, ale účinnosť (očkovacej látky) klesá rýchlejšie v porovnaní s dvoma dávkami AstraZenecy," uviedli vedci.

Denník The Guardian upozornil, že štúdia, ktorá ešte nebola recenzovaná, sa opiera o výsledky prieskumu britského Úradu pre národnú štatistiku (ONS), ktorý od decembra do augusta v náhodne vybraných domácnostiach testoval občanov PCR testami. Do prieskumu bolo zapojených vyše 300.000 tisíc občanov vo veku nad 18 rokov.

"Výsledky naznačujú, že po štyroch až piatich mesiacoch od podania druhej dávky je účinnosť oboch druhov vakcín podobná," uviedli autori štúdie, ktorí zároveň dodali, že očkovacie látky poskytli väčšiu ochranu tým jedincom, ktorí predtým prekonali COVID-19.

Britský denník pre úplnosť upozornil, že vedecká skupina z Oxfordskej univerzity (Oxford Vaccine Group) sa podieľala na vývoji vakcíny pre spoločnosť AstraZeneca.