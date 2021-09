Ďalšie nechutné VIDEO: Muž sa vo vlaku pravidelne uspokojuje v blízkosti žien, vyskytuje sa náhodne!

"Bohužiaľ, pokračujeme v uverejňovaní príbehov obetí sexuálneho násilia vo vlakoch,". Takto smutne začína jeden z príspevkov stránky Stop Catcalling Now, ktorý sa pravidelne venuje spomínanej téme a inak to nebolo ani teraz. Do správ sa im totiž dostalo množstvo videí istého muža v staršom veku, ktorý sa vraj pravidelne uspokojuje v blízkosti mladých žien, ak pri nich sedí vo vlaku. "Jeho konanie nemôže ostať nepotrestané a takýto ľudia musia niesť za svoje správanie následky," píše stránka, ktorá svojimi príspevkami už dopomohla k obvineniu podobne zmýšľajúcich ľudí.

Z celého incidentu dokonca najnovšie vyplávalo na povrch aj nechutné video tohto muža. Ten si všetko pravidelne ukrýva pod batoh, s ktorým sa na verejnosti objavuje.

Pozor, obsah videa nie je určený maloletým divákom!

Bohužiaľ, je tu ďalší zvrhlík

Stránka sa dlhšie venuje podobným prípadom a na poslednom z nich sa podarilo aj dotyčného páchateľa vďaka fotkám a videám vypátrať a priviesť pred spravodlivosť. Podobný cieľ si sľubujú aj teraz, keď sa v správach od viacerých dievčat objavil ďalší takýto pán. "Asi pred mesiacom sme s kamarátkami išli zo Žiliny domov. Bol podvečer a v plne osvetlenom vagóne rýchlika sa nám stalo presne to isté, čo tej dievčine. Na vedľajšej sedačke sedel hnusný starý chlap, ktorý sa začal obšťastňovať v momente, ako sme si sadli," popisuje ďalšia obeť tejto traumatizujúcej skúsenosti.

Starší muž sa objavuje na viacerých miestach

Najhoršie na tom je, že "vďaka" rýchlikom má tento muž očividne väčší dosah a objavuje sa na viacerých miestach, o čom svedčí aj ďalšia správa. Ženy ho dokonca priamo z týchto fotiek pri čine spoznali. "Chcem sa len vyjadriť k poslednému postu. Tohto pána som stretla tiež a odohrala sa tá istá situácia pri mne, keď som išla električkou zo Starého Smokovca do Popradu. Hneď ako som si odsadla a povedala to potichu kamarátkam, tak sa zdvihol a na ďalšej zastávke vystúpil, ale ako som videla z okna, len si presadol do druhého vozňa," popisuje ďalšia šokovaná cestujúca.

V rámci medializácie spomínaného pána sme sa obrátili aj na policajné zložky, ktoré zatiaľ svoj pohľad na tento prípad neposkytli.