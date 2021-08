Vypukli ťažké boje: Taliban spustil útok na dôležitú metropolu v Afganistane

Hovorca guvernéra provincie Balch uviedol, že bojovníci Talibanu zaútočili skoro ráno na mesto z viacerých smerov, čo viedlo k ťažkým bojom. Bližšie detaily neboli bezprostredne známe. Mazáre Šaríf je najväčším mestom v severnom Afganistane a je označované aj za tradičnú protitalibanskú baštu.

Afganský prezident Ašraf Ghaní v stredu letecky cestoval do Mazáre Šarífu s cieľom zmobilizovať obranu mesta. Stretol sa tam s viacerými veliteľmi milícií, ktorí sú spojencami vlády v Kábule.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sidiqullah Khan

Taliban v uplynulých týždňoch ovládol väčšinu severného, západného a južného Afganistanu. Západom podporovaná vláda tak okrem hlavného mesta Kábul kontroluje len niekoľko okolitých provincií v centrálnej časti a na východe krajiny, ako aj mesto Mazáre Šaríf na severe.

Rýchly postup Talibanu a ustupovanie afganských jednotiek pred ofenzívou vyvolalo necelé tri týždne pred plánovaným odsunom posledných amerických vojakov obavy z návratu fundamentalistického hnutia k moci alebo vypuknutia občianskej vojny.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hamed Sarfarazi

V piatok do Afganistanu dorazila prvá časť z 3000-členného kontingentu americkej námornej pechoty, ktorý bude pomáhať s evakuáciou veľvyslanectva USA. Zvyšok týchto vojakov by mal prísť do nedele a ich nasadenie podnietilo pochybnosti, či Spojené štáty splnia svoj stanovený cieľ odsunu do 31. augusta.