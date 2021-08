Z týchto VIDEÍ sa dá zúfalosť a strach len krájať: Bezradní Afganci sa pripútali k podvozku lietadla, strašný koniec!

KÁBUL - Kábulské letisko sa ocitlo v mimoriadne veľkom zúfalstve. Ľudia v strachu o vlastný život stavili už skutočne všetko na útek z krajiny a do sveta dnes vyšli niektoré mimoriadne smutné obrázky z dejiska. S príchodom novej vlády sa jednotliví občania obávajú o svoje životy až tak veľmi, že za každú cenu chcú odcestovať z krajiny, a to aj vtedy, ak ich do vnútra lietadla nepustili! Pripútali sa teda k jeho podvozku a nastalo neodvratné...

Všetko sa spája s postupom talibánskych síl v krajine. To malo nepriaznivý efekt na tamojšie letisko, kde zavládol úplný chaos. Tisíce ľudí sa totiž pokúšalo krajinu opustiť čo najrýchlejšie, ako to len išlo. Niektorí skončili ušľapaní, no boli aj takí, ktorí skončili ešte horšie.

The situation at the Kubul’s airport is heartbreaking. pic.twitter.com/7ns0MFstCK — American-ka 🇺🇸🦅🇵🇱 (@american_ka) August 16, 2021

Traja ľudia mali totiž zomrieť po tom, ako sa priviazali k podvozku amerického vládneho lietadla, kde ich nechceli pustiť. Prakticky okamžite po štarte sa niektorí z nich zrútili na zem.

Upozorňujeme, že zábery nižšie nie sú vhodné pre maloleté osoby a slabšie povahy:

Pokus niektorých zúfalých ľudí, ktorí sa pripútali na podvozok vládneho odlietajúceho lietadla, dopadol mimoriadne tragicky.

Video a záber odlietajúceho lietadla totiž zachytáva moment, kedy sa človek z niekoľkých stoviek metrov zrútil na zem.Ďalšie zábery zas ukazujú mimoriadne zúfalú snahu miestnych sa vyšplhať do vnútra lietadla, čo sa im nepodarilo a americkí vojaci sa tieto pokusy pokúšali odvrátiť streľbou do vzduchu.

Scenes from Kabul Airport this morning. Multiple civilian casualties reported during stampede in all the chaos.#Afghanistan pic.twitter.com/hUwHVnzQ3E — FJ (@Natsecjeff) August 16, 2021

USA dočasne pozastavili evakuačné lety

Spojené štáty v pondelok dočasne pozastavili evakuačné lety z afganského letiska v Kábule, aby mohli vyprázdniť plochu letiska, na ktorej sa zhromaždili tisícky Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Zatiaľ nie je jasné, na ako dlho boli lety pozastavené, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa armády USA.

Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Rahmat Gul)

Podľa Jona Finera - zástupcu poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť - sa Spojené štáty teraz sústredia na zabezpečenie letiska po tom, ako tam v pondelok vypukol chaos, aby mohla pokračovať evakuácia amerických občanov a Afgancov, ktorí spolupracovali s americkou armádou, civilnými lietadlami. "Naše úsilie sa dnes zameriava na to, aby sme uviedli letisko späť do prevádzky, aby mohli pokračovať lety" uviedol Finer pre televíziu MSNBC. V pondelok a utorok majú na letisko doraziť ďalší americkí vojaci, ktorí majú pomôcť so zabezpečením letiska, pripomína Reuters.

Nepokoje na letisku

Počas pondelkových nepokojov na letisku v Kábule zahynulo podľa očitých svedkoch päť ľudí. Chaos na letisku vypukol po tom, ako sa tam zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny po tom, ako militantné hnutie Taliban v nedeľu preniklo do metropoly Kábul. Mnohé letecké spoločnosti v tejto súvislosti presmerovali svoje lety tak, aby sa vyhli vzdušnému priestoru Afganistanu, uviedol Reuters.