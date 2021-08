Na syna Muammara Kaddáfího bol vydaný zatykač: Mal väzniť ruských žoldnierov

Nedávne vyšetrovanie BBC World Service totiž odhalilo súvislosti medzi aktivitami polovojenskej Vagnerovej skupiny v Líbyi a vojnovými zločinmi páchanými na líbyjských občanoch.Ruskí žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa prvýkrát objavili v Líbyi v roku 2019, keď sa pripojili k silám povstaleckého generála Chalífu Haftara pri ofenzíve jeho jednotiek voči vláde podporovanej OSN a sídliacej v hlavnom meste Tripolis. Konflikt sa skončil uzavretím prímeria v októbri 2020.

Vagnerova skupina sa prvýkrát dostala do popredia v roku 2014, keď podporovala proruských separatistov v konflikte na východe Ukrajiny. Odvtedy sa angažuje vo viacerých regiónoch vrátane Sýrie, Mozambiku, Sudánu a Stredoafrickej republiky.

Podľa BBC bol zatykač na Sajfa Isláma Kaddáfího vydaný ešte 5. augusta, ale zverejnený bol až po odvysielaní investigatívnych materiálov BBC. Sajf Islám je najstarším synom líbyjského vodcu Kaddáfího z jeho druhého manželstva a svojho času bol považovaný za jeho najpravdepodobnejšieho nástupcu na čele štátu.

Muammar Kaddáfí bol po štyroch desaťročiach pri moci zabitý v revolučnom roku 2011. Ďalší členovia jeho rodiny buď tiež zahynuli, alebo boli uväznení či prinútení odísť do exilu. O život prišli aj traja z Kaddáfího šiestich synov.

Osud Sajfa Isláma bol zastretý tajomstvom. V roku 2011 ho zajala skupina ozbrojencov z mesta Zintán ležiacom na severozápade Líbye. V procese v roku 2015 bol odsúdený na trest smrti, ale jeho väznitelia ho odmietli vydať líbyjským úradom i Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), ktorý ho chce stíhať za zločiny proti ľudskosti.

Prepustený bol v roku 2017 a odvtedy sa o ňom nič nevie. V júli však poskytol rozhovor denníku The New York Times, v ktorom spomenul aj svoje plány o návrate do politiky. Uviedol, že jeho cieľom je "obnoviť stratenú jednotu" krajiny po desaťročí chaosu.

Podľa zdrojov v Tripolise, na ktoré sa odvolala BBC, sa Kaddáfí stále ukrýva v Zintáne. Líbya sa od roku 2011 zmietala v ozbrojených nepokojoch a zažívala aj politickú nestabilitu vo forme existencie dvoch vlád: jedna pôsobila v Tripolise a druhá na východe krajiny. Vlani sa toto dvojvládie skončilo dohodou o prímerí a od marca tohto roku má Líbya len jednu vládu.

Samotná dohoda o prímerí sa však neplní podľa pôvodného harmonogramu. V praxi to okrem iného znamená, že v Líbyi sa do konca tohto roku nepodarí zorganizovať parlamentné a prezidentské voľby, aj keď to pôvodne bolo v pláne.

Vagnerova skupina je ruská polovojenská organizácia označovaná aj za súkromnú armádu. Je spájaná s ruským miliardárom Jevgenijom Prigožinom, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V Rusku je Prigožin známy aj pod prezývkou "Putinov kuchár".