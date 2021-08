KORONAVÍRUS Kolektívna imunita je mýtus: Vedci považujú úplnú ochranu proti delta variantu za nemožnú

Vzhľadom na delta variant koronavírusu podľa údajov Oxford Vaccine Group neexistuje „žiadny spôsob“, ako dosiahnuť kolektívnu imunitu. Vedúci skupiny profesor Sir Andrew Pollard nazval nádej na ňu „mýtom“, ako uvádza Guardian.

"Problém tohto vírusu je, že to nie sú osýpky. Ak je 95 percent ľudí zaočkovaných proti osýpkam, vírus sa nedá preniesť ďalej," uviedol výskumník. To je iné vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom.

Zdroj: Getty Images

Pollard: Nemáme nič na zastavenie prenosu

Pollard hovorí: "Variant Delta bude naďalej infikovať očkovaných ľudí. A to znamená, že každý, kto nie je očkovaný, sa v určitom okamihu stretne s vírusom - a my nemáme nič, čo by tomuto prenosu bránilo."

Rôzne štúdie síce ukázali, že v súčasnosti dostupné vakcíny proti koronavírusu môžu predchádzať vážnym chorobám a úmrtiam. Napríklad údaje z nedávnej štúdie, ktorú uskutočnila Imperial College London, naznačujú, že plne zaočkovaní ľudia vo veku 18 až 64 rokov majú o 49 percent nižšie riziko infekcie ako tí, ktorí nie sú očkovaní.

Napriek týmto pozitívnym výsledkom výskumu injekčná striekačka proti ochoreniu Covidu nezaručuje, že sa už nebudete môcť nakaziť koronavírusom.

Zdroj: Getty Images

Je preočkovanie skutočne nevyhnutné?

Pollard v skutočnosti nie je kritický iba k dosiahnutiu kolektívnej imunity. Výskumník bol skeptický aj voči posilňovaciemu očkovaniu. "Čas, kedy by sme museli podávať takéto posilňovače, by bol, keď by sme zaznamenali nárast pobytov v nemocnici - alebo úmrtí - medzi očkovanými ľuďmi. A to je niečo, čo v tejto chvíli nezistíme," citoval Guardian odborníka.

Je skôr možné, že náš imunitný systém si pamätá očkovanie niekoľko desaťročí. Podľa vedca, aj keby hladina protilátok v tele klesla, mohla by existovať určitá ochrana pred kontaktom s vírusom. Pollard preto dodáva: „V tejto chvíli nie je potrebné panikáriť.“