Moderátor sa nakazil KORONAVÍRUSOM: Zarytý antivaxer zmenil pred smrťou názor na očkovanie!

Pravicový rozhlasový moderátor pracoval aj pre ultrakonzervatívnu televíznu stanicu Newsmax. Jednou z jeho obľúbených tém bola očkovacia kampaň v USA. Renomovaného virológa a konzultanta Bieleho domu Anthonyho Fauciho kedysi označil za „opojeného mocou a klamárskeho čudáka“, informovali britské noviny The Guardian.

Anti-vaccine talk show host Dick Farell, known as the "other Rush Limbaugh", has died from COVID-19. Farrel advocated against getting the coronavirus vaccine and was skeptical of Dr. Anthony Fauci and his recommendations concerning the coronavirus.https://t.co/1m2AgB8elg