KORONAVÍRUS Prevratný objav vedcov: Pomôžu nám v boji s nákazou TIETO tri lamy?

Najneskôr odvtedy, ako bol bývalý americký prezident Donald Trump ošetrený protilátkovým kokteilom proti Covid-19, bolo jasné, aké dôležité môžu byť protilátky v boji proti koronavírusu. Problém je, že výroba terapeutických protilátok je nákladná, má zmysel ich používať iba u určitých pacientov s Covidom a ich použitie proti teraz dominantnému delta variantu je diskutabilné.

Vedci z Max Planck Institute (MPI) pre biofyzikálnu chémiu a University Medical Center Göttingen (UMG) vyvinuli úplne nové mini-protilátky, ktoré môžu vypnúť koronavírus a dokonca aj jeho nové varianty, a teda aj deltu, ako je to popísané v The Embo Journal. Mini-protilátky pochádzajú z lamy alpaky. Tento druh protilátok si človek nevie vyrobiť sám.

Veľa výhod

Takzvané nanoprotilátky viažu a neutralizujú vírus až 1000-krát lepšie ako predtým vyvinuté protilátky. „Prvýkrát kombinujú extrémnu stabilitu a najvyššiu úroveň účinnosti proti vírusu a jeho variantom alfa, beta, gama a delta,“ uviedol v tlačovej správe jeden zo zúčastnených vedcov Dirk Görlich.

Podľa výskumnej skupiny majú nanotelieska rozhodujúce výhody oproti iným protilátkam. Bez zničenia vydržia napríklad teploty 95 stupňov Celzia. "Na jednej strane nám to hovorí, že by mohli zostať v tele dostatočne dlho na to, aby mali účinok. Na druhej strane, teplotne stabilné nanotelieska sú oveľa jednoduchšie na výrobu, spracovanie a skladovanie,“ vysvetľuje Matthias Dobbelstein, profesor UMG.

Mimoriadne účinné

Dokonca aj najjednoduchšie mini-protilátky z Göttingenu sa viažu až 1000-krát silnejšie na tzv. spike proteín ako predtým vyvinuté nanotelieska proti Covidu-19. Ak sa skombinujú v zväzkoch po dvoch alebo dokonca troch, účinok sa opäť výrazne zlepší, uvádza sa v správe: Pri všetkých variantoch nanočastíc - jednoduchých, ako pri dvoj alebo trojkombináciách - postačujú najmenšie množstvá na na zastavenie patogénu. Pri použití ako terapeutického činidla by to predstavovalo menšiu záťaž pre chorých a výrazne by sa znížili výrobné náklady.

Aby bolo možné získať mini-protilátky, tím injekčne viackrát podal trom alpakám Britte, Nore a Xenii zo stáda v Göttingene časti spike proteínu Sars-CoV-2. Zvieratá potom vytvorili protilátky proti tejto proteínovej časti. Po poslednej injekcii vedci zvieratám odobrali malé množstvo krvi. Z tej Görlich a jeho kolegovia vytvorili stavebné plány pre miliardy protilátok, z ktorých pomocou takzvaných bakteriofágov (vírusov, ktoré sa špecializujú na baktérie) vybrali tie najlepšie.

Klinické skúšky začnú čoskoro

Najsilnejší kandidáti boli potom testovaní v bunkových kultúrach. "Pozeráme sa na to, aby sme zistili, ktoré nanotelieská zabraňujú množeniu vírusov v bunkových kultúrach. Testovaním nanoteliesok v mnohých rôznych riedeniach zisťujeme, aké množstvo je dostatočné na dosiahnutie tohto účinku,“ hovorí Dobbelsteinova kolegyňa Antje Dickmannsová.

Napriek tomu, že niektoré z týchto nanočastíc boli podľa oznámenia „skutočne pôsobivé“, nie je jasné, či a kedy budú použité proti Sars-CoV-2. Pretože mini-protilátky boli zatiaľ skúmané len laboratórne. Stále teda neexistujú žiadne údaje o ich účinnosti v pokusoch na zvieratách alebo u ľudí. Vedci to teraz chcú uskutočniť v nasledujúcom kroku. Klinické testy už pripravujú: „Chceme čo najrýchlejšie otestovať nanočastice na bezpečné použitie ako účinnej látky, aby boli prospešné pre vážne chorých ľudí a tých, ktorí neboli očkovaní alebo si očkovaním nedokážu vyvinúť účinnú ochranu,“ hovorí Dobbelstein.