KORONAVÍRUS WHO žiada počkať s podávaním tretích dávok vakcín

"WHO žiada moratórium na (tretiu dávku) vakcíny aspoň do konca septembra, aby bolo možné zaočkovať najmenej desať percent populácie každej krajiny," vyhlásil Tedros Adhanom Ghebreyesus. Šéf WHO výzvu smeroval bohatým štátom, ktoré v tempe očkovania výrazne predbehli rozvojové krajiny. Predstavitelia WHO podľa AP tvrdia, že ešte nie je vedecky dokázané, že poskytnutie tretej dávky vakcíny je účinné pri predchádzaní šírenia koronavírusu.

"Nemáme k dispozícii úplný súbor dôkazov o tom, či je to potrebné alebo nie," povedala riaditeľka WHO pre imunizáciu a vakcíny Katherine O'Brienová. WHO opakovane žiada, aby bohaté štáty urobili viac pre zlepšenie prístupu k očkovacím látkam v rozvojových krajinách. Izrael, Francúzsko, Nemecko a niektoré krajiny Blízkeho východu už podľa AP začali podávať tretie dávky očkovacích látok. Ďalšie krajiny vrátane USA a Británie zvažujú očkovanie treťou dávkou v súvislosti so šírením vysoko prenosného variantu delta.