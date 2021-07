Sýrskeho lekára obvinili zo zločinov proti ľudskosti: Mal mučiť ľudí vo vojenských nemocniciach

BERLÍN - Sýrskeho lekára obvinili v Nemecku zo zločinov proti ľudskosti, pretože údajne mučil ľudí vo vojenských nemocniciach v Sýrii a minimálne jedného z nich zabil. V stredu to oznámila nemecká prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.

Spolková prokuratúra v meste Karlsruhe v písomnom oznámení uviedla, že Aláa Músá prišiel do Nemecka v roku 2015 a vykonával prácu lekára, až kým ho vlani nezatkli. Obvinený je v 18 bodoch z mučenia ľudí vo vojenských nemocniciach v sýrskych mestách Homs a Damask. Na svojich obetiach napríklad vykonával zákroky, ktoré spôsobili ich neplodnosť. Podľa obvinenia spolkovej prokuratúry sa dopustil vraždy, ťažkého ublíženia na zdraví, pokusu o ublíženie na zdraví a pokusu o nebezpečné ublíženie na zdraví.

Prokuratúra dodala, že po začiatku povstania proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi v roku 2011 režim často protestujúcich zatýkal a mučil. Ranených civilistov, ktorých vláda pokladala za príslušníkov opozície, tiež odvážali do vojenských nemocníc, kde ich mučili a niekedy aj zabíjali. Músá je konkrétne obvinený z toho, že vo vojenskej nemocnici číslo 608 v Homse polial alkoholom genitálie tínedžera a ďalšieho muža a podpálil ich zapaľovačom. Je tiež obvinený, že v tej istej nemocnici v roku 2011 mučil ďalších deväť ľudí tak, že do nich kopal a bil ich päsťou alebo lekárskymi nástrojmi. V obvinení sa takisto uvádza, že lekár Músá kopal a bil uväzneného muža, ktorý mal práve epileptický záchvat. O niekoľko dní dal lekár tomuto mužovi lieky a ten následne zomrel bez zistenia presnej príčiny smrti, uviedla nemecká prokuratúra.

V spise sa nachádza aj zoznam ďalších prípadov údajného mučenia vo vojenskej nemocnici v Homse: Músá napríklad vešal ľudí zo stropu a bil ich plastovým obuškom alebo lial horľavé tekutiny na ruku jedného z nich a zapálil ju. Sýrčan je obvinený aj z kopania do otvorenej, infikovanej rany ďalšieho pacienta, do ktorej potom lial dezinfekciu a zapálil ju. V jednom prípade z roku 2012 Músá údajne kruto bil a kopal väzňa. Keď sa muž bránil a kopance mu vrátil, Músá ho za pomoci ošetrovateľa ešte viac skopal. Muž zostal ležať na dlážke. Potom mu bola podaná infúzia s jedovatou látkou, ktorá väzňa zabila. Okrem toho Músu obviňujú aj z mučenia väzňov vo vojenskej nemocnici Mazza číslo 601 v Damasku od konca roka 2011 do marca 2012.