Rusko opäť varovalo USA: Ruky preč od týchto plánov v Európe! Zvýšenie hrozby konfliktu

"Hovorcovi Pentagonu Johnovi Kirbimu by sme chceli pripomenúť, že potenciálne rozmiestnenie akýchkoľvek nadzvukových rakiet v Európe bude krajne destabilizujúce," uviedlo ruské veľvyslanectvo na Twitteri.

❗️We would like to remind @PentagonPresSec that potential deployment of any 🇺🇸 hypersonic 🚀in Europe would be extremly destabilizing. Their short flight time would leave 🇷🇺 little to no decision time and raise likelihood of inadvertent conflict. pic.twitter.com/vY91y1jLik