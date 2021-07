VIDEO Rusko otestovalo hypersonickú strelu Zirkon: Patrí medzi najmodernejšie vyvíjané zbrane

Podľa vyhlásenia ministerstva obrany bola strela skúšobne odpálená z fregaty Admiral Gorškov, pričom zasiahla určený cieľ na pobreží Barentsovho mora pri severozápadnom pobreží Ruska. "Strela Zirkon úspešne zasiahla cieľ nachádzajúci sa vo vzdialenosti vyše 350 kilometrov. Jej let dosiahol rýchlosť takmer mach 7," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát priznal existenciu tejto novovyvíjanej hypersonickej zbrane vo februári 2019. Strela 3M22 Zirkon by podľa neho mala byť po ukončení vývoja a testovania schopná zasiahnuť ciele na zemi aj na mori až do vzdialenosti 1000 kilometrov, a to až s nadzvukovou rýchlosťou mach 9.

Prvý test tejto protilodnej strely sa uskutočnil v januári 2020 a odvtedy bolo uskutočnených už niekoľko ďalších. V budúcnosti by touto hypersonickou zbraňou mali byť vybavené vybrané ruské vojnové lode aj ponorky.