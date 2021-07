Britský minister zdravotníctva je v samoizolácii: Mal pozitívny test na KORONAVÍRUS

Minister v ozname na Twitteri v sobotu napísal, že čaká na výsledok presnejšieho PCR testu a má iba mierne príznaky nákazy. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. "Dnes dopoludnia som bol pozitívne testovaný na covid. Čakám na výsledok PCR testu, ale chvalabohu, som zaočkovaný a príznaky mám mierne," uviedol Javid.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT