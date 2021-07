Najhoršia pohroma v Nemecku za 70 rokov: Hororové FOTO záplav! Mestá vyzerajú ako po cunami

Celé obce ležia v troskách, ako sa veľká voda z riek prehnala mestami a dedinami západonemeckých krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falcko. "Bolo to také strašné, nemohli sme nikomu pomôcť. Ľudia mávali z okien," povedal agentúre Reuters Frank Thel pred hromadou sutín v meste Schuld, kde sa tiež zrútilo niekoľko domov.

Podľa premiérky Porýnia-Falcka Malu Dryerovej teraz voda všade opadáva. Preto sa budú objavovať telá ľudí, ktorí sa pri katastrofe utopili. "Je to horor. Je to úplne zlé, keď to zasiahne ľudské existencie. Keď sú ničené domy, keď ulice vyzerajú tak, ako sme to videli. Ale to, že pri tejto pohrome umierajú ľudia, to je naozaj strašné," povedala Dryerová.

