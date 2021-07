Oznámili oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb: Vyhral ich televízny moderátor

Strana ITN podľa konečných výsledkov získala 24,08 percenta hlasov. Koalícia vedená hnutím GERB expremiéra Bojka Borisova skončila tesne druhá so ziskom 23,51 percenta hlasov. Tretím politickým subjektom v poradí je Bulharská socialistická strana (BSP), za ktorú hlasovalo 13,39 percenta zúčastnených voličov. Protestné hnutie Demokratické Bulharsko (DB) získalo 12,48 percenta hlasov.

Zdroj: SITA (Political Party "There is Such People via AP)

Štvorpercentné kvórum pre vstup do Národného zhromaždenia už prekročili len dva ďalšie subjekty. Ide o "Hnutie za práva a slobody" (DPS), ktoré reprezentuje tureckú menšinu a menšie protestné zoskupenie "Povstaňte! Mafiáni von!".

Podľa agentúry PAP nedokáže žiadna zo strán vytvoriť vládu sama, čo môže viesť k novým predčasným voľbám. Predseda víťaznej ITN Slavi Trifonov oznámil, že chce vládnuť sám s menšinovým kabinetom.