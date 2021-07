Šokujúce slová šéfa maďarského parlamentu: Zaskočený zostal aj náš šéf diplomacie Korčok

BUDAPEŠŤ - Európsku úniu (EÚ) v súčasnosti rozbíjajú tí, ktorí ju chcú teraz chrániť pred Maďarskom, povedal predseda maďarského parlamentu László Kövér z vládnej strany Fidesz. Ako poznamenal, niekoľko západných politikov vyhlasuje, že keby teraz chcelo Maďarsko vstúpiť do Únie, tak by ho pre problémy s právnym štátom a hodnotové rozpory neprijali.

Kövér v tejto súvislosti vyhlásil minulú nedeľu pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió, že ak by sa teraz konalo referendum o vstupe Maďarska do EÚ, hlasoval by proti. "Po nacistoch a komunistoch sa chystá rozbiť Európu nová totalitná ambícia, ktorá sa niekedy nazýva liberalizmus, posthumanizmus alebo čokoľvek... zelené bláznovstvo," povedal predseda maďarského parlamentu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že kategória morálky je v EÚ potlačená a diskusia o nej sa nepripúšťa.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v tejto súvislosti reagoval, že je z takýchto slov zaskočený. "Nevidím do myšlienkového sveta predsedu maďarského parlamentu, ale spájanie nacizmu a komunizmu s liberalizmom ako hrozby pre Európu je pre mňa úplne neakceptovateľné. Liberáli nestavali koncentračné tábory a nezatvárali ľudí pre ich svetonázor tak ako nacisti alebo komunisti. Už vôbec nerozumiem spájaniu týchto súvislostí s Európou. Preto si myslím, že aj vo V4 musíme mať zásadnú debatu o tom, ako vidí Európsku úniu Maďarsko, vzhľadom na ostatné posolstvá, ktoré prichádzajú od našich južných susedov. Moja vízia Európskej únie je diametrálne odlišná," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

V maďarskej tlači sa v poslednom čase objavili informácie, že Kövér by mohol byť nástupcom prezidenta Jánosa Ádera.