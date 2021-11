Súd pozastavil aukciu tetovacích nástrojov z koncentračného tábora: Obchodovanie s nimi je nemorálne

Časť tetovacej sady vlastnil súkromný zberateľ. Ide o osem oceľových razidiel vo veľkosti nechta, na ktorých sú ihly tvoriace číslice. Tie podľa aukčného domu Meira Colmana vtlačili väzňom do kože a následne ranu potreli atramentom. Na stránke Colmanovo aukčného domu sa uvádzalo, že ide o "najviac šokujúce predmety z obdobia holokaustu", pričom ich predpokladaná hodnota mala byť v prepočte 25 až 35 tisíc eur. Vyvolávacia cena sa do stredy vyšplhala na sumu v prepočte 3000 eur. Súd v Tel Avive však nariadil dražbu pozastaviť do 16. novembra, keď bude v prípade ďalšie pojednávanie, ktoré má rozhodnúť o tom, či sa môže v dražbe pokračovať.

Reuters pripomína, že Izrael nemá žiadny zákon zakazujúci súkromný predaj predmetov z holokaustu. Ani hovorca telavivského súdu vo vyjadrení nešpecifikoval právny základ stredajšieho rozhodnutia. Predaj artefaktov pripomínajúcich holokaust však odsúdil celý rad múzeí či židovských organizácií po celom svete. Jad va-šem, hlavný izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme uviedol, že takéto predmety by mali byť umiestnené výlučne v muzeálnych zbierkach a nemalo by sa s nimi obchodovať.

"Obchodovanie s týmito predmetmi je morálne neprijateľné," povedal predseda Jad va-šem Dani Dayan.

V rozhovore pred rozhodnutím súdu Meir Colman povedal, že on sám je vnukom ľudí, ktorí prežili holokaust a mali takéto tetovanie a celú problematiku preto vôbec neberie na ľahkú váhuu. Dražbu, z ktorej by mu pripadla 25-percentná provízia, obhajoval tým, že by sa takto mohla tetovacia súprava dostať do "správnych rúk". Pôvodný majiteľ je podľa neho totiž ochotný predať ju akýmkoľvek spôsobom. Colman tiež dodal, že má dôkaz o tom, že súprava naozaj pochádza z Auschwitzu.