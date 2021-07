Európu môžu opäť ohrozovať tornáda: Už o pár hodín! Kde zase udrú?

BRATISLAVA - Nad Európou panuje nebezpečná situácia. Môžu na nás udrieť extrémnejšie búrky. Malo by k tomu dôjsť do niekoľkých hodín.

Stránka iMeteo.sk upozorňuje, že ešte dnes sa môže nad Európou zopakovať búrková situácia, aká tu bola niekoľkými dňami. Môže tiež priniesť extrémne javy. Silné búrky môžu zasiahnuť oblasť od Talianska až po Poľsko. Najhoršie to bude na oboch stranách Álp.

Búrky môžu udrieť na Morave a v Poľsku

"Počasie v Európe ovplyvňuje studený front, ktorý sa počas dnešného dňa bude vlniť nad Európou a bude oddeľovať veľmi teplý vzduch, ktorého príliv bude vrcholiť v priebehu dnešného dňa aj nad Slovensko od studeného vzduchu, ktorý sa tlačí od severozápadu nad strednú Európu," uvádza iMeteo.sk.

Búrky by sa mohli začať tvoriť už popoludní a pretrvávať by mali večer aj v noci. Je veľká pravdepodobnosť, že sa budú vytvárať tzv. supercely, ktoré zvyčajne sprevádzajú dažde alebo krúpy. Takisto sa môže zopakovať situácia s tornádom. Nie je vylúčené, že búrková oblasť, ktorá sa bude celú noc zo štvrtka na piatok presúvať smerom na severovýchod, zasiahne aj Slovensko.

Zdroj: Estofex

V Taliansku hrozia silné tornáda

Je vysoká pravdepodobnosť, že sever Talianska zasiahnu tornáda. "Počas dňa budú nad Alpami vznikať búrky, ktoré sa pomaly budú presúvať smerom na východ. Silný vertikálny strih vetra umožní vznikajúcim supercelám produkciu veľkých krúp a vznik tornád," píše iMeteo.sk.

European Storm Forecast Experiment - Estofex takisto upozorňuje, že na severe Talianska môžu udrieť veľmi silné tornáda. Vydala pre oblasť 2. stupeň varovania. Je zaujímavé, že táto služba varovala aj pred tornádom, ktoré narobilo spúšť v júni na Morave. Vtedy Estofex vydal najvyšší 3. stupeň varovania.

I keď Estofex vydal pre Taliansko 2. stupeň, môže to prehodnotiť a zvýšiť varovanie. "Na severe Talianska totiž panuje neistota ohľadom povrchovej energie CAPE, teda povrchovej instability vzduchu, keďže počas dopoludnia sa na severe Talianska môže vyskytovať oblačnosť, ktorá by mohla zabrániť ´dokonalým´ podmienkam pre vznik tornád. Všetko to však bude závisieť od dnešného reálneho vývoja počasia," uzatvára iMeteo.sk.