KORONAVÍRUS Indická spoločnosť hlási dobré správy: Vakcína Covaxin má vyše 77-percentnú účinnosť

Spoločnosť zároveň uviedla, že jej vakcína Covaxin preukazuje vyše 93-percentnú ochranu pred závažným priebehom ochorenia. Voči vysoko nákazlivému delta variantu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Indii, je účinná na viac ako 65 percent.

Firma Bharat Biotech vo vyhlásení uviedla, že v súčasnosti rokuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby zaradila jej proticovidovú vakcínu do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie.

Vakcína Covaxin proti covidu bola v Indii schválená na núdzové použitie ešte pred ukončením klinických skúšok. Indický úrad pre kontrolu liečiv odobril Covaxin v januári. Spoločnosť tvrdí, že vakcína už získala povolenie na núdzové použitie v 16 krajinách vrátane Filipín, Iránu a Mexika.