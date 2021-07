Virológovia bijú na poplach: Je táto vakcína účinná proti delta variantu KORONAVÍRUSU?

Na rozdiel od iných schválených vakcín je pri vakcíne Johnson & Johnson jedna dávka dostatočná na úplnú ochranu očkovania - aspoň zatiaľ. Proti variantu delta však môže byť potrebná druhá dávka vakcíny, informujú agentúra Reuters.

Spoločnosť Johnson & Johnson zatiaľ nepredložila žiadne údaje o účinnosti pri delta variante koronavírusu, avšak britská štúdia ukazuje, že vakcína ponúka podstatne menšiu ochranu ako vakcíny od spoločností Biontech/Pfizer alebo AstraZeneca. Podľa schvaľovacej štúdie má vraj vakcína Johnson & Johnson účinnosť 67 percent už pri jednej dávke vakcíny, ale vzhľadom na podstatne nákazlivejší variant delta by jedno očkovanie nemuselo stačiť. Na zabezpečenie úplnej ochrany, aspoň dočasne, môže byť v budúcnosti nevyhnutná aj druhá očkovacia dávka.

Zdroj: SITA/Cheryl Gerber/Johnson & Johnson via AP

Kým však budú údaje k dispozícii, môže byť neskoro. Variant delta by mohol čoskoro dominovať na celom svete. Virológovia sú v pohotovosti. Odborníci na vakcíny už diskutujú o možnom preočkovaní alebo kombinovanom očkovaní. Ak sa vakcína Johnson & Johnson ukáže ako málo účinná proti novým variantom koronavírusu, môže byť potrebná druhá dávka.

