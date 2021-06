Dobré správy! Očkovanie proti KORONAVÍRUSU nás chráni dlhšie: Štyri dôležité závery, niektorí majú výhodu

Vakcíny využívajúci technológiu takzvanej mediatorova RNA (mRNA) poskytnú zaočkovaným ľuďom ochranu pred vážnou formou ochorenia covidu-19 niekoľko rokov. K takémuto záveru dospela nová štúdia amerických vedcov, ktorá vyšla v časopise Nature. Britskí vedci potom zistili, že ďalšia dávka vakcíny od spoločnosti AstraZeneca ešte posilňuje odozvu imunitného systému u osôb, ktoré sú už plne zaočkované. Ak ste prekonali koronavírus a následne sa dáte zaočkovať, protilátky budete mať zrejme najdlhšie.

Technológiu mRNA využívajú výrobcovia Pfizer/BioNTech a Moderna. Vakcíny mRNA sa od tých tradičných líši tým, že neobsahujú žiadne mŕtve či oslabené pôvodcu choroby, ale genetickú informáciu vírusu. Táto metóda sa prirovnáva k návodu, podľa ktorého si telo dokáže vytvoriť vlastné protilátky.

1. Pfizer a Moderna nás budú chrániť roky

Podľa vedcov je pravdepodobné, že ľudia zaočkovaný preparáty firiem Pfizer/BioNTech a Moderna budú chránení pred ťažkou formou covidu-19 niekoľko rokov. Trvalejší je pritom ochrana u ľudí, ktorí covid-19 prekonali a následne sa nechali zaočkovať - ​​u nich by mohla byť až celoživotné.

Zdroj: TASR/ AP

"Je to dobré znamenie toho, ako je naša imunita po tejto vakcíne odolná," povedal denníku The New York Times k výsledkom skúmania imunológ Ali Ellebedy z Washingtonovej univerzity v St. Louis, ktorý štúdiu riadil. Začiatkom tohto mesiaca národné ústavy zdravia v USA oznámili, že začali nové klinické štúdie s ľuďmi plne zaočkovanými ktoroukoľvek z troch povolených vakcín v USA. Cieľom je otestovať, či posilňovacia dávka vakcíny od spoločnosti Moderna zvýši ich protilátky proti vírusu. Počiatočné výsledky sa očakávajú neskôr v lete.

2. Tretia dávky AstraZenecy poskytuje viac protilátok

Vedci z Oxfordskej univerzity vo zverejnenej štúdii uviedli, že ľudia, ktorým bola v klinických testoch podaná tretia dávka vakcíny firmy AstraZeneca, majú väčšie množstvo protilátok, než po podaní druhej dávky. Tretia dávka bola podaná 90 dobrovoľníkom štúdie v Británii , ktorí boli medzi prvými, ktorí dostali vakcíny v rámci klinického skúšania minulý rok, tento rok v marci po zhruba 30 týždňoch.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Laboratórne analýzy preukázali, že tretia dávka zvýšila hladiny protilátok proti vírusu u dobrovoľníkov na bod vyšší, ako je mesiac po druhej dávke. To vedci považujú za priaznivý vývoj, pretože sa ukazuje, že v prípade klesajúcej ochrany možno imunitu znovu posilniť ďalšou injekciou.

"Musíme byť v pozícii, kde by sme mohli posilniť (tvorbu protilátok ďalšou dávkou, poz. red.), ak sa ukáže, že je to nevyhnutné," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii profesor Andrew Pollard, oxfordský výskumník, ktorý viedol štúdie o vakcíne. "Myslím si, že v tejto predtlači máme povzbudivé údaje, ktoré ukazujú, že je možné použiť zosilňovače, ktoré by boli účinné pri zvyšovaní imunitnej odpovede." Ako dlho bude trvať ochrana po dvoch dávkach AstraZenecy však zatiaľ nie je úplne jasné a preto nevieme, či a kedy bude potrebná tretia dávka. Vedci dúfajú, že to bude najmenej rok či dlhšie.

3. Kombinácia AstraZenecy a Pfizeru zvyšuje hladinu protilátok

Prvé výsledky britskej vakcínovej štúdie tiež naznačujú, že miešanie rôznych značiek vakcín môže vyvolať ochrannú imunitnú reakciu proti koronavírusu. V skúške dobrovoľníci produkovali vysoké hladiny protilátok a imunitných buniek po podaní jednej dávky vakcíny Pfizer a jednej dávky vakcíny AstraZeneca. Je pravdepodobné, že aplikácia vakcín v uvedenom poradí poskytne účinnú ochranu, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii Dr. Matthew Snape, expert na vakcíny na Oxfordskej univerzite. Podľa neho sa očakáva, že to bude efektívne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted S. Warren, File

Dr. Snape a jeho kolegovia začali pokus s názvom Com-COV vo februári. V prvej vlne štúdie poskytli 830 dobrovoľníkom jednu zo štyroch kombinácií vakcín. Niektorí dostali dve dávky Pfizeru alebo AstraZeneca, pričom sa ukázalo, že obe boli účinné proti Covid-19. Iní dostali dávku AstraZeneca, za ktorou nasledoval jedna dávka Pfizeru alebo naopak.

Najprv AstraZeneca, potom Pfizer

V prvej vlne dobrovoľníkov podávali vedci druhú dávku po štyroch týždňoch. Štúdie zistili, že vakcína AstraZeneca poskytuje silnejšiu ochranu, ak sa druhá dávka oneskorí až o 12 týždňov, takže vedci uskutočňujú aj samostatnú 12-týždňovú štúdiu, ktorá by mala priniesť výsledky budúci mesiac.

Vedci zistili, že dobrovoľníci hlásili väčšie zimnice, bolesti hlavy a bolesti svalov ako ľudia, ktorí dostali dve dávky tej istej vakcíny. Ale vedľajšie účinky boli krátkodobé. Dr. Snape a jeho kolegovia potom odobrali krv na zmeranie imunitnej odpovede dobrovoľníkov. Zistili, že tí, ktorí dostali dve dávky Pfizer-BioNTech, produkovali hladiny protilátok asi 10-krát vyššie ako tí, ktorí dostali dve dávky AstraZenecy. Dobrovoľníci, ktorí dostali Pfizer a za ním AstraZenecu, vykazovali hladiny protilátok asi päťkrát vyššie ako v prípade dvoch dávok AstraZenecy.

A dobrovoľníci, ktorí dostali AstraZenecu, za ktorou nasledoval Pfizer, dosiahli hladinu protilátok asi tak vysokú ako u tých, ktorí dostali dve dávky Pfizeru. Dr. Snape povedal, že ešte nie je jasné, prečo malo miešanie túto výhodu. "Je to veľmi zaujímavé, povedzme si toľko," uviedol. Dr. Snape a jeho kolegovia začali podobný pokus a do zoznamu možností pridali vakcíny od spoločností Moderna a Novavax.

4. Ak prekonáte COVID a dáte sa zaočkovať, imunita môže trvať roky

Dr. Ellebedy a jeho kolegovia minulý mesiac informovali, že u ľudí, ktorí prežili koronavírus, sú imunitné bunky, ktoré vírus rozpoznávajú, uložené pokojne v kostnej dreni najmenej osem mesiacov po infekcii. Štúdia iného tímu naznačila, že takzvané pamäťové B bunky pokračujú v dozrievaní a posilňovaní najmenej rok po infekcii. Na základe týchto zistení vedci naznačili, že imunita môže trvať roky, možno celý život, u tých ľudí, ktorí prekonali koronavírus a neskôr sa dali zaočkovať.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carla Carniel

Tím Dr. Ellebedyho sa snažil vyriešiť túto otázku pohľadom na zdroj pamäťových buniek - lymfatických uzlín, kde sa imunitné bunky trénujú, aby rozpoznali a bojovali proti vírusu. Po infekcii alebo očkovaní sa v lymfatických uzlinách vytvorí špecializovaná štruktúra nazývaná germinálne centrum. Táto štruktúra je elitnou školou druhov pre B bunky - výcvikovým táborom, ktorý je čoraz sofistikovanejší a učí sa rozpoznávať rozmanitý súbor vírusových genetických sekvencií.

Čím širší je rozsah a čím dlhšie musia tieto bunky cvičiť, tým je pravdepodobnejšie, že budú schopné zmariť varianty vírusu, ktoré sa môžu objaviť. "Každý sa vždy zameriava na vývoj vírusu - to ukazuje, že B bunky robia to isté," povedala Marion Pepper, imunologička z Washingtonskej univerzity v Seattli. "A bude to ochrana pred pokračujúcim vývojom vírusu, čo je skutočne povzbudivé."

Vedci zatiaľ nedospeli k záveru o trvanlivosti ochrany po vakcíne firmy Johnson & Johnson, ktorá je schválená napríklad v USA a EÚ a ktorá sa v obmedzenom množstve podáva aj v ČR. Podľa imunológa Ellebedyho však bude odozva imunitného systému pravdepodobne kratšia, než u vakcín s technológiou mRNA. Vedci však berú do úvahy len doteraz existujúce varianty koronavírusu. Tých však podľa odborníkov s pokračujúcim šírením nákazy stále pribúda, pričom niektoré z nich by časom mohli preukázať odolnosť voči imunizáciu poskytnutej terajšími vakcínami. Ak by sa tak stalo, bolo by zrejme preočkovanie potrebné.