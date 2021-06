Odborníci po apokalypse v Česku: Ide o sekundy! Dôležité RADY čo robiť, keď sa priženie tornádo!

PRAHA - Pri tornáde by sa ľudia mali schovať do pevného úkrytu alebo za odolný bod. Novinárom to v sobotu v Podivíne na Břeclavsku povedali po rokovaní krízového štábu riaditelia českej krajskej polície Leoš Tržil a hasičov Jiří Pelikán. Reagovať na vzniknutú situáciu musia ľudia okamžite. Na únik majú iba sekundy.

"Pred tornádom je potrebné mať nejaké oporné body, pevný a odolný úkryt," uviedli Pelikán s Tržilom. Ľudia by sa mohli schovať do pivnice, prípadne do prízemných miestností bez okien, ako je napríklad kúpeľňa alebo WC. Podľa Pelikána je to ale rýchla záležitosť a ľudia majú na únik len chvíľku.

8/x Co dělat, když jde tornádo?



Pokud možno, uhnout mu z cesty. Ideálně kolmo na směr jeho pohybu.



Co dělat, když uhnout nemůžu?



Ideální je utéct do sklepa. Pokud nemáte sklep, běžte do přízemí do místnosti bez oken (např. koupelna, WC).https://t.co/P2EoGIpxGO — Dr. Petr Brož (@Chmee2) June 25, 2021

Rýchla reakcia možno zachránila život aj mužovi z Lužíc na Hodonínsku, ktorému tornádo dom úplne zničilo. S priateľkou pozerali televíziu. "Zrazu bolo strašné ticho, prestalo pršať. A potom to bolo ako idúci vlak. Strhol som priateľku za stenu, než nám tornádo vysklilo okno do miest, kde sme predtým boli," povedal. Za dom zaplatil nedávno hypotéku a urobil rekonštrukciu za 600-tisíc korún (cca 23 500 eur). Dom ale statici určili na demoláciu.

Tornado in Brno, Czech Republic :O pic.twitter.com/KAfQ0AjcEZ — Oscar 🇵🇸 (@Brophyst) June 24, 2021

Domy proti tornádu nemali šancu

Domy na Hodonínsku a Břeclavsku, ktoré zničilo štvrtkové tornádo, nemali podľa rektora VUT Brno Petra Štěpánka šancu náporu odolať. Boli dimenzované na výrazne nižšie rýchlosti vetra, povedal v sobotu Štěpánek. Dodal, že opraviteľné je všetko, rozhoduje ale pomer cena/výkon. Štěpánek je zároveň vedúcim Ústavu betónových a murovaných konštrukcií z Fakulty stavebnej VUT.

Konštrukcie domov v Českej republike sú podľa neho dimenzované na základné rýchlosti vetra zhruba od 80 do 130 kilometrov za hodinu. Tornádo na juhu Moravy ale dosahovalo rýchlosť až 219 kilometrov za hodinu. "Tie konštrukcie sú navyše dimenzované na to, že vietor fúka kolmo na zvislú stenu. Tornádo je ale vír, akýsi výťah smerom nahor. Tam vznikajú oveľa väčšie ťahy na strešné konštrukcie, než na aké sú dimenzované. Keď to takto fúkne, nemôže to prežiť," uviedol Štěpánek.

Zdroj: HZS Plzenského kraja

Poškodené domy musí posúdiť statik. "Laik môže mať pocit, že dom môže byť relatívne v poriadku, ale príde odborník a ten hneď spozná, že dom v poriadku nie je," uviedol Štěpánek.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

Uviedol, že síce všetko je opraviteľné, ale rozhoduje pomer cena/výkon. "Ak sú tam zásadné statické poruchy, ktoré hovoria, že konštrukcie steny, stropu, strechy sú poškodené natoľko, že už by neplnili svoju funkciu, tak musia byť vymenené. A potom záleží na tom, koľko tých konštrukcií je v takom stave, že vymenené byť musia," uviedol Štěpánek.

Prirovnal to k staršiemu, napríklad 20-ročnému vozidlu, ktoré nie je veterán, a majiteľ sa rozhodne pre generálnu opravu. Vo finále to potom môže vyjsť oveľa drahšie, než keby si kúpil nové auto. "Pri týchto domoch to je to isté. Tie staršie majú niečo za sebou, a ak dostanú nejaký impulz v podobe mimoriadneho zaťaženia, je lepšie postaviť nový než opravovať za veľké peniaze ten existujúci," uviedol Štěpánek