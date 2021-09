V Česku mohlo dôjsť k ďalšej tragédii na železnici: Dva vlaky sa blížili oproti sebe!

Udalosť sa stala o 21.12 h. "Rýchlik prešiel návestidlo v polohe 'stoj' a vošiel do vlakovej cesty rýchlika v opačnom smere. Zamestnanec Správy železníc ihneď zareagoval a použil generálny stop. Vlaky zastavili bezpečne 650 metrov od seba," opísala hovorkyňa Správy železníc Radka Pistoriusová.

Hovorkyňa Českých dráh Vanda Rajnochová povedala, že rýchlik z Plzne do Českých Budějovíc prešiel návestidlo len o niekoľko metrov a nedostal sa vôbec do priestoru, kde by ohrozil druhý rýchlik idúci z Brna do Plzne. Vlaky podľa nej neboli na jednej koľaji. Z oboch súprav dopravcovia spolu s hasičmi odviedli asi 70 cestujúcich, ktorých odviezli náhradné autobusy.

Blízko Horažďovíc sa zrazili rýchliky 4. augusta 2015. Na prechádzajúcom rýchliku sa vykoľajili dva posledné vozne a narazili do vlaku, ktorý stál v protismere na vedľajšej koľaji. Na ňom sa vykoľajila lokomotíva. Zranilo sa okolo 50 ľudí, do nemocníc previezli záchranári 15 ľudí. Vo vlakoch bolo asi 200 pasažierov. Pri nehode vznikla škoda 12,5 milióna korún (cca 490-tisíc eur). Z nehody sa pred súdom spovedal výpravca a signalista.

Presne o šesť rokov neskôr, tento rok 4. augusta, sa stala v Plzenskom kraji ďalšia vážna železničná nehoda. Na Domažlicku sa čelne zrazil expres z Mníchova s ​​regionálnym osobným vlakom. Traja ľudia zahynuli a desiatky cestujúcich utrpeli zranenia. Škoda presiahne 100 miliónov korún. Príčiny nehody stále zisťujú vyšetrovatelia polície aj Železničnej inšpekcie.