MIMORIADNE Tornádo na Morave: ZÁBERY apokalypsy! Hlásia prvé obete, ľudia sú zavalení v domoch

PRAHA - Na juhu Moravy sa objavilo tornádo, ktoré zmietlo polovicu obce Hrušky so zemou a zanechalo v regióne po sebe ohromnú spúšť. Nemocnica v Hodoníne uvádza vyše 150 zranených v súvislosti so silnými búrkami a prívalovými dažďami. Z postihnutých obcí hlásia stovky poškodených domov. Záchranári hovoria o prvých obetiach. Podľa prvotných informácií ich je päť, no tento počet ešte nie je presný. Ľudia zostali uväznení pod zrútenými budovami a pomoc sa k nim ešte nedostala. Niekoľko pacientov zomrelo v nemocnici. Na miesto bola vyslaná armáda.

Podľa informácií dolnorakúskeho operačného strediska je zatiaľ päť obetí. Na záchranných prácach sa podieľa aj rakúsky Červený kríž.

Niektorí pacienti zomreli v nemocnici.

Záchranári na juhu Moravy v Břeclavku vyhlásili mimoriadnu udalosť tretieho stupňa.

Ľudia na Břeclavsku a Hodonínsku by nemali vychádzať von, varujú hasiči.

Polovica obce Hrušky na Břeclavsku je po tornáde zrovnaná so zemou. Živel sa objavil aj na Hodonínsku.

Silná búrka sa dnes podvečer prehnala okrem iných aj Moravskou Novou Vsou. Poškodené sú stovky domov.

Búrka a krupobitie zničili strechu i okná zámku vo Valticiach.

Počet obetí nie je presne známy. Pomoc prichádza aj zo Slovenska, ktoré posiela sedem sanitiek.

Bez elektriny je približne 32-tisíc odberných miest.

Diaľnica D2 je neprejazdná kvôli popadaným stromom.

Záchranári evidujú vyše 150 zranených.

Premiér Andrej Babiš na twitteri uviedol, že sa nemôže kvôli počasiu vrátiť z Bruselu do ČR.

Do postihnutých miest mieria vyslobodzovanie tímy, 360 policajtov aj drony a špeciálne termovízie.

Hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Hedvika Kropáčková oznámila, že v súvislosti s búrkami "sú aj obete na životoch". Presný počet však záchranári nepoznajú. Ľudia podľa Kropáčkovej zostali zavalení pod zrútenými domami a záchranári sa na mnohé miesta ešte nedostali. "Povolávame ďalšiu pomoc, pomáha nám armáda, susedia z Rakúska, Slovenska," povedala pre Českú televíziu ďalšia hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.

Úmrtia v nemocnici

Nemocnica Hodonín zaznamenala aj úmrtia medzi pacientami, ktorých prijala po silných búrkach a krupobití v kraji. ČTK to povedal riaditeľ nemocnice Antonín Tesařík. Počet úmrtí ale nevie. Nemocnica podľa neho odhadom ošetrila 150 až 200 zranených, najväčší nápor pred polnocou opadol.

"Rozhodne sme tu ale mali viac ako desiatky ľudí, možno to mohlo byť odhadom aj 200. Navážali ich sem záchranky, hasiči, ale aj príbuzní autami. Všade bola krv a bezmocní ľudia v slzách. Zachraňovali si holé životy a prišli o strechu nad hlavou," uviedol Tesařík.

Zapojí sa aj armáda

Juhomoravský hajtman na základe rokovaní krízového štábu požiadal armádu zatiaľ o nasadenie dvoch ženijných jednotiek zo 143. práporu Olomouc. Dve jednotky znamenajú dvakrát päť kusov ťažkej techniky. Armáda uviedla do pohotovosti aj 7. mechanizovanú brigádu, ktorá je najbližšie k postihnutému priestoru.

Do postihnutých oblastí mieria ďalšie záchranné zložky

"Situácia na Hodonínsku je vážna, vysielame na miesto štyri vyslobodzovacie jednotky USAR tímu," uviedol na svojom twitteri Hasičský záchranný zbor ČR. USAR tím na miesto vysielajú napríklad pražskí hasiči. "Prvý tím na vyhľadávanie osôb pod troskami domov so sebou vezie štrbinové kamery, echolokátory a ďalšie zariadenia pre vyslobodenie osôb. Na miesto postupne vyjde celkovo cez 30 špeciálne vycvičených hasičov," uviedli pražskí hasiči na twitteri.

Do oblasti mieri 360 policajtov. "V prípade potreby či požiadavky krízových štábov sme pripravení vyslať ďalších," uviedla na twitteri Polícia ČR. Na Hodonínsko a Břeclavsko mieri tiež šesť dronov Leteckej služby PČR a špeciálne termovízie.

Na Břeclavsko a Hodonínsko dnes večer odjelo 360 policistů, další pravděpodobně vyrazí ráno. Pomoc v nejpostiženějších oblastech bude potřeba delší dobu, jsme na to připraveni. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) June 24, 2021

Pomoc zo Slovenska

"Po extrémnych búrkach na Morave smeruje do Českej republiky pomoc zo Slovenska. K našim susedom už bolo vyslaných 7 sanitiek. Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať zranených pacientov podľa požiadaviek českej strany," informovalo na Facebooku slovenské ministerstvo zdravotníctva.

Český minister vnútra Jan Hamáček sa poďakoval za ponuku pomoci.

Chtěl bych moc poděkovat ministrům vnitra Slovenska a Rakouska za bleskovou nabídku pomoci. Situaci vyhodnocujeme a pokud bude potřeba, využijeme ji. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 24, 2021

Zasahujú aj Rakúšania

Pri hraniciach v Dolnom Rakúsku sú pripravené podieľať sa na záchrane početné pohotovostné lekárske a záchranné tímy, aj dva pohotovostné lekárske vrtuľníky ÖAMTC Christophorus 2 a Christophorus 9. Pomoc už prisľúbili aj nemocnice a sú pripravené na prijatie pacientov. Hovorca rakúskeho Červeného kríža uviedol, že do oblasti vyslali 12 sanitiek. Nakoniec ich je až 20.

Tornádo v Česku

"Z pohľadu ČHMÚ nemáme merania, ktoré by potvrdili, že to bolo tornádo. Ale z tých všetkých fotiek od ľudí a podobne, to očividne tornádo je. Zároveň môžem potvrdiť, že meteorologické podmienky na to boli vhodné," uviedla Michaela Valachová z ČHMÚ. Podľa webu, ktorý vedú meteorologickí amatéri spolupracujúci so ČHMÚ, bolo v Česku tornádo naposledy v septembri 2018.

V Česku sa podľa nej objavuje v priemere päť tornád za rok. "Je to priemer. Sú roky, kedy ich je desať, pätnásť, sú roky, kedy nie je žiadne," povedala.

Zdroj: Facebook/Marek Hrevus

Tornádo sa prehnalo aj Slovenskom

Ľudia spozorovali aj tornádo na Záhorí v okolí obce Kopčany.

Nemocnica v Hodoníne majú desiatky zranených

Na Hodonínsku sa kvôli búrkam prevrátil autobus, na mieste sú podľa predbežných informácií štyria zranení. Povedali to policajní hovorcovia Pavel Šváb a David Chaloupka. Hodonín zvolal krízový štáb, tamojšie nemocnice evidujú desiatky zranených, ktorých privážajú záchranári aj ľudia autami. Búrka poškodila domy, autá i zeleň. Záchranári vyhlásili mimoriadnu udalosť tretieho stupňa.

Zdroj: Facebook/Marek Hrevus

V Hodoníne búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila atletický štadión aj s tribúnou a tiež domov seniorov. Podľa zástupcu starostu Libora Ambrozka (KDU-ČSL) sú na mieste zranení seniori a treba dom evakuovať. "Je to enormný zásah," uviedol Ambrozek. Mesto preto zvolalo krízový štáb pre oblasť obce s rozšírenou pôsobnosťou.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Záchranári v Juhomoravskom kraji zaznamenávajú kvôli búrkam až 150 zranených - detí i dospelých. Povadala to hovorkyňa záchrannej služby Hedvika Kropáčková. Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí ČR vrátane záchranných útvarov, oznámil minister vnútra ČR Jan Hamáček.

Zdroj: Facebook/Marek Hrevus

V teréne je 22 posádok juhomoravských záchranárov. "Pomáhajú nám záchranári zo Zlínskeho kraja, Olomouckého, Pardubického a z Vysočiny, ale aj zo Slovenska a letia k nám dva vrtuľníky z Rakúska. Plán je taký, že si pacientov budeme odovzdávať na veľkom parkovisku na diaľnici D2," uviedla Kropáčková.

Zdroj: Twitter/ Stormchasing DE

V pohotovosti je aj armáda

Armáda má ohľadom situácie v Juhomoravskom kraji pohotovosť, aktivovala ženistov. Čaká ale na vyjadrenie krízového štábu, či si povie o pomoc. ČTK to povedala hovorkyňa generálneho štábu Magdalena Dvořáková.

Zdroj: Facebook/Marek Hrevus

Mimoriadne silné búrky

Mimoriadne silné búrky a krupobitie zasiahli dnes večer Juhomoravský kraj, predovšetkým Břeclavsko. Hasiči zaznamenali stovky udalostí a odporučili ľuďom na Břeclavsku a Hodonínsku vôbec nevychádzať. Nestíhajú zasahovať pri všetkých udalostiach, riešia aj prípady s nutným vyslobodzovaním osôb.

Situace na Břeclavsku a Hodonínsku je extrémně vážná. Evidujeme zranění. Nevyjíždějte ven, necestujte!!! — HZS JMK (@hzsjmk) June 24, 2021

Zdroj: Facebook/ Martin Bušek

Najvážnejšie búrka zasiahla Hrušky na Břeclavsku, vo Valticiach vybili krúpy okná na radnici, ale aj na zámku, kde zničili strechu. ČTK to povedali starosta Pavel Trojan a kastelán Richard Svoboda. Podľa Trojana boli v obci krúpy veľké ako tenisové loptičky. Podľa Mikoška mali hasiči hlásené prípady vytrhnutých striech, garáží, ktoré odleteli, spadnuté stromy, ale aj prípady, pri ktorých je potrebné vyslobodiť ľudí.

Massive destruction after #tornado and strong storm hit #CzechRepublic. At least half of #Hrusky village has been destroyed. USAR teams deployed, injured and trapped reported. https://t.co/PyELBYAkEu — Filip Horký (@FilipHorky) June 24, 2021

Hrušky sú zrovnané so zemou

Polovica obce Hrušky na Břeclavsku je podľa zástupcu starostu Marka Babisze zrovnaná so zemou, obcou prešlo tornádo. Automobily hádzalo do domov, miestny kostol je bez strechy. Babisz to povedal ČTK.

Zdroj: Facebook/ Martin Bušek

Zdroj: Facebook/Marek Hrevus

"Obcou sa prehnalo tornádo, pol obce je zrovnaná so zemou, zostali len obvodové múry bez striech, bez okien. Kostol nemá strechu, je bez veže, autá boli hodené na rodinné domy, ľudia sa nemali kam schovať. Obec od kostola dole prakticky neexistuje . Škola je bez fasády, bez strechy, ku škôlke som sa ani nedostal. Vyvrátené sú storočné lipy, smreky, je to šialené, " uviedol zástupca primátora.

Zdroj: Facebook/ Martin Bušek

Hraničný priechod s Českom je neprejazdný

"Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov, že v súvislosti s následkami extrémne silnej búrky ktorá sa prehnala územím Českej republiky neďaleko hraníc so Slovenskom, je obojstranne neprejazdný hraničný priechod s Českou republikou na diaľnici D2," informovala polícia na sociálnej sieti.

Silné supercelárne búrky postupujú aj na Slovensko

Niekoľko superciel sa aktuálne vyskytuje v tesnej blízkosti slovenského územia v okolí okresu Skalica. Tá najjužnejšia z nich už zasiahne aj územie SR. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"S veľkou pravdepodobnosťou supercela prinesie prívalový dážď, krúpy a silný nárazový vietor," spresnil SHMÚ. Najvýchodnejšia z týchto superciel priniesla aj tornádo, vyskytlo sa veľmi blízko slovenských hraníc v Hodoníne.

SHMÚ na noc zo štvrtka na piatok (25. 6.) vydal výstrahy druhého stupňa pred búrkami. Varovanie platí pre Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj. Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal SHMÚ pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský kraj. Výstraha platí do piatkových skorých ranných hodín.