Celebrity po TORNÁDE na Morave ukázali pravú tvár: Prišli na miesto KATASTROFY a… TOTO im tamojší ľudia nikdy nezabudnú!

Po štvrtkovom ničivom tornáde na juhu Moravy sa medzi ľuďmi strhla obrovská vlna solidarity. Pomáhajú dobrovoľníci nielen z Česka, ale aj zo Slovenska, organizujú sa materiálne či finančné zbierky, no rozhodne najkrajší je fakt, že mnohí ľudia odsunú svoje príjemnejšie plány a vyberú sa do zasiahnutých regiónov pomáhať vlastnými rukami.

Dokonca odstraňovať sutiny a opravovať zničené domy prišli aj niektoré známe tváre. Hneď na druhý deň o štvrtej ráno z Prahy vyrazila Česká Miss 2015 so slovenskými koreňmi Nikol Švantnerová a ukázala, že nie je len pekná tvárička, ale keď treba, vyhrnie rukávy a pustí sa do manuálnej práce. V Hodoníne totiž býva nielen jej priateľ - futbalista Patrik Dressler, ale aj rodičia.

Všetci sú však, našťastie, v poriadku. „O štvrtej ráno som sa zbalila a išla za rodinou. Nejde opísať slovami, ako to tu vyzerá, stále tomu neverím. Ideme pomáhať známym, kde sa dá. Všetci sa držte!“ zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Majetok jej priateľa aj rodičov obišiel bez ujmy, cítili však potrebu pomôcť tým, ktorí toľko šťastia nemali. „Vinohrad nášho známeho, každá ruka dobrá, nedávno sme tu sedeli v pivničke,“ zverejnila zábery zo zničeného vinárstva.

„Mám za sebou jedny z najťažších dní, aké som asi zažila, ako psychicky, tak fyzicky. Moja rodina tomu unikla o metre, za čo som vďačná každú sekundu a o to viac ma to celé zasiahloa mala som potrebu niečo urobiť pre ostatných, ktorí také šťastie nemali. Keď vidíte miesta, ktorá poznáte, kde ste trávili čas a zrazu nie sú, neveríte vlastným očiam,“ opísala uplynulé dni Švantnerová.

Zdroj: Instagram

„Keď prechádzate ulicou, kde na každom dome je krížik a vy viete, že o pár dní tam ani jeden stáť nebude, vidíte bezmocnosť ľudí, ktorí v priebehu pár sekúnd prišli naozaj o všetko, zasiahne vás to aj keď ich nepoznáte a potom keď vidíte vašich známych, to vás zomelie definitívne. Preto som nesmierne rada, že som mohla pomôcť, bolo to pre mňa a moju rodinu to najmenej, čo sme mohli urobiť,“ dodala kráska.

Monterky si obliekol aj úspešný hokejista z NHL Michal Kempný. Víťaz Stanley Cupu v USA zarába milióny, no stále nezabudol, odkiaľ pochádza. Jeho rodný kraj potreboval pomoc, a tak nielen, že prispel finančne, ale prišiel pomôcť aj manuálne. „Z pohľadu na aktuálnu situáciu ma mrazí. Cítim obrovskú vďačnosť za to, že moja rodina a najbližší sú v poriadku a v bezpečí, ale na druhú stranu viem,že veľa rodín také šťastie nemalo a je mi z toho smutno,“ zverejnil na Instagrame.

Zdroj: Instagram

Neskôr sa v príbehoch na sociálnej sieti objavili zábery, ako úspešný rodák z Hodonína opravuje strechu. „Vyhral Stanley Cup, berie krásne peniaze, takže mohol pokojne poslať väčší obnos peňazí a mať pokoj. Nie, Michal Kempný si dá dole tričko, vylezie na strechu a ide osobne pomôcť. Výborný hokejista aj človek,“ napísal na Twitteri český hokejový novinár Jiří Vítek.

Zdroj: Instagram