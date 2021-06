AKTUÁLNE Zakladateľ (†75) známej spoločnosti spáchal vo väzení samovraždu

"Našli ho v jeho cele mŕtveho, zrejme spáchal samovraždu," povedala hovorkyňa bez uvedenia bližších podrobností. Katalánska vláda vo vyhlásení uviedla, že bezpečnostný personál väznice Brians 2 neďaleko Barcelony sa McAfeeho pokúsil oživiť, avšak neúspešne, informovala agentúra AP.

Úrady McAfeeho vo vyhlásení nemenovali, napísali len to, že ide o 75-ročného amerického občana, ktorý mal byť vydaný do USA. Nemenovaný zdroj z prostredia katalánskej vlády však pre AP potvrdil, že ide o McAfeeho. Správa prichádza len niekoľko hodín po tom, ako španielsky súd v stredu rozhodol o vydaní McAfeeho do Spojených štátov, kde bol stíhaný pre daňové úniky.

Hrozil mu 30-ročný trest

Začiatkom júna počas výsluchu McAfee argumentoval tým, že obvinenia proti nemu sú politický motivované, a v prípade, ak sa vráti do USA, strávi zvyšok svojho života vo väzení. McAfeeho zatkli vlani v októbri na letisku v Barcelone. V USA ho obvinili z daňového úniku po tom, ako v rokoch 2016 až 2018 nezdokladoval svoj príjem. Ak ho uznajú za vinného, hrozí mu až 30-ročný trest odňatia slobody.

Zosnulý podnikateľ založil jednu z prvých firiem na tvorbu antivírusových programov, keď v roku 1987 založil spoločnosť, ktorú pomenoval po sebe. Niekoľko rokov po založení však z firmy odišiel a odvtedy sa v nej neangažuje. Predpokladá sa však, že naďalej ročne zarába milióny dolárov predajom kryptomien, ako aj prednášaním a konzultáciami. McAfee mal aj v minulosti opletačky so zákonom, v roku 2012 ho na ostrove Belize dokonca vyšetrovali v súvislosti s vraždou.