KORONAVÍRUS Dlhé rady v obľúbenom letovisku: Rusko obnovilo komerčné lety do Turecka

ISTANBUL - Rusko obnovilo komerčnú leteckú dopravu do Turecka, v dôsledku čoho tam začal prvýkrát za ostatné mesiace prichádzať vysoký počet ruských dovolenkárov. Pre prílety ruských dovolenkárov sa v utorok tvorili dlhé rady na letisku v juhotureckom letovisku Antalya.

Informovala o tom turecká stanica TRT, podľa ktorej by do Antalye malo len v priebehu tohto dňa doraziť celkovo viac ako 12.000 ruských turistov. Úrady od cestujúcich prichádzajúcich do Turecka z Ruska požadujú len negatívny výsledok testu na nový koronavírus; potvrdenie o absolvovaní očkovania potrebné nie je.

Rusko momentálne zápasí so skepsou a neochotou, ktorú voči očkovaniu proti covidu prejavuje značná časť jeho obyvateľstva. Viaceré ruské regióny zaviedli v dôsledku nárastu nových prípadov nákazy povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva. Takéto rozhodnutie prijali vedenia Moskvy, Petrohradu, ako aj Moskovskej, Leningradskej oblasti, Kemerovskej, Tulskej, Tverskej, Sachalinskej či Murmanskej oblasti a tiež Neneckého autonómneho okruhu.

Rusko v polovici apríla z dôvodu rizika nákazy veľmi výrazne obmedzilo leteckú dopravu do Turecka. Takýto krok mal vážny dôsledok pre turecký sektor cestovného ruchu. Práve Rusi totiž vlani predstavovali najpočetnejšiu skupinu dovolenkárov v Turecku, do ktorého ich vtedy pricestovalo približne 2,1 milióna.