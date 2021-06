Krajinu postihla pohroma: Z VIDEÍ sa obracia žalúdok! Strašidelné, čo majú ľudia v domoch

"Dostali sme sa do kritického bodu. Pokiaľ do jari výrazne neznížime populáciu myší, dostanú sa vidiecke oblasti do absolútnej ekonomickej a sociálnej krízy," varoval pred časom Adam Marshall, minister poľnohospodárstva Nového Južného Walesu.

Bruce Barnes, poľnohospodár hospodáriaci neďaleko mestečka Bogan Gate, povedal, že je to stávka do lotérie: zaseje a bude dúfať, že o plodiny nepríde. Hrozí, že ak veľké množstvo myší zimu na južnej pologuli prežije, ešte pred zberom zlikvidujú pšenicu, jačmeň a repku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Rycroft

Zakázaný jed zatiaľ nemôžu používať

Vláda štátu objednala 5000 litrov zakázaného jedu bromadiolon z Indie, hoci federálne úrady ešte neudelili povolenie na jeho núdzové použitie. Medzi kritikmi tohto riešenia panujú obavy, že prostriedok nezabije len myši, ale aj ďalšie zvieratá, medzi nimi zástupcov chránených druhov alebo domácich miláčikov.

"Musíme sa vydať touto cestou, pretože potrebujeme niečo, čo je extra silné, niečo, čo zodpovedá napalmu, a s myšami bude koniec," povedal Marshall.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Rycroft

Austráliu stíha rana za ranou

Invázia myší znamená pre poľnohospodárov v austrálskom najľudnatejšom štáte ďalšiu ranu. V uplynulých rokoch sa museli vysporiadať s požiarmi, záplavami, dopadmi pandémie covidu-19. Teraz prišla ďalšia pohroma: myš domáca.

Vládou poverení poradcovia, ktorí poľnohospodárom pomáhali v období sucha, požiarov i záplav, sa teraz vracajú, aby sa spoločne postavili myšiam.

Najhoršie je to po zotmení, kedy sú myši, ktoré sa počas dňa ukrývali, aktívne. Za svetla nie je rozsah krízy tak poznať. Na cestách sa váľajú zrazené telíčka, ale o tie sa čoskoro postarajú vtáky. Stohy sa rozpadajú, pretože vyhladované hlodavce si v nich budujú hniezda. Na chodníkoch ležia uhynuté myši, ktoré zožrali otrávenú návnadu. To, čo nemizne vo dne ani v noci, je pach myšieho moču a rozkladajúcich sa tiel hlodavcov. Na ten sa ľudia sťažujú najviac.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Rycroft

Myši vlezú ľuďom aj do postele

"Trápite sa s tým celý deň. Vonku kladiete návnady, snažíte sa robiť všetko pre to, aby ste tú súčasnú situáciu nejako zvládli, a potom prídete domov a tam je ten smrad zdochnutých myší," rozpráva Jason Conn, ktorý hospodári na rodinnej farme neďaleko Wellingtonu v strednom Novom Južnom Walese. "Zalezú pod strechu. Ak je niekde medzierka, máte ich v posteli. Niekoho v posteli aj pohryzú," hovorí tento poľnohospodár.

Colin Tink odhaduje, že sa mu nedávno počas jedinej noci podarilo utopiť 7500 myší v kŕmnej nádobe pre dobytok naplnenej vodou. "Myslel som si, že ich bude niekoľko stoviek, ale netušil by som, že ich dostanem 7500," hovorí.

Barnes má myši v balíkoch sena. Bojuje proti nimi pomocou návnad s fosfidom zinočnatým, čo je jediná chemikália, ktorú velkofarmári v Austrálii môžu používať. Dúfa, že v zime mrazy pomôžu inváziu myší zastaviť.

Obavy zo škôd sú veľké

Barnes a ďalší poľnohospodári pred rokom 2020 zažili štyri roky sucha, potom prišli záplavy, ktoré boli v niektorých častiach Nového Južného Walesu najhoršie za pol storočia. Do toho im kvôli pandémii covidu-19 chýbala pracovná sila. Ovocie hnilo na stromoch, pretože batôžkari zo zahraničia, pracujúci skôr ako sezónni brigádnici, nemohli prísť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Rycroft

Invázie škodcov zdanlivo prichádzajú odnikiaľ a rovnako nečakane miznú. Choroby a nedostatok potravy zrejme vedú k zastaveniu nárastu ich populácie, pretože myši požierajú samy seba: choré a slabé kusy a mláďatá.

Steve Henry, výskumník vládnej agentúry, ktorá vyvíja stratégiu, ako znížiť dopad myšej invázie na poľnohospodárstvo, hovorí, že je zatiaľ skoro odhadovať, aké škody budú na jar. Cestuje po Novom Južnom Walese a niekedy aj dvakrát za deň sa zúčastňuje na zasadnutiach s miestnymi ľuďmi, aby s nimi hovoril o probléme, ktorý ich teraz tak trápi. "Ľudia sú kvôli boju s myšami vyčerpaní," hovorí Henry.