Na Česko-Slovenskom plese vystúpi aj Lucie Bílá: Kto iný, ak nie ona? Veď otca má z Petržalky!

PRAHA - Dvanásty ročník Česko-Slovenského plesu privíta svojich hostí 7. februára 2026 v nádherných priestoroch secesného Obecného domu v Prahe. Prestížne podujatie sa uskutoční pod záštitami prezidentov, tak Českej republiky ako aj Slovenskej republiky, čo podčiarkuje jeho výnimočný význam pre oba národy. Mottom večera bude spojenie „Od dedičstva k budúcnosti”.
Česko-Slovenský ples 2026 bude opäť pretkaný významnými dejinnými míľnikmi. Hostia si pripomenú napríklad Václava Havla, Antonína Dvořáka, 100. výročie založenia Československej národnej banky, či nedožité 80. narodeniny Edity Grúberovej.
Na pódiu sa predstavia legendy českej a slovenskej hudobnej scény. Headlinerom večera bude Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska. „Vždy som bola a budem československá speváčka. Nielen preto, že otec je z Petržalky, ale skrátka to tak cítim. Som doma tak na Slovensku ako v som doma v Česku,” hovorí Lucie Bílá, ktorá sa na ples mimoriadne teší a už teraz pripravuje špeciálny program. „No kto iný, než československá speváčka tam má spievať?“
Rockovú energiu prinesie legendárna slovenská kapela Tublatanka. „Sme nadšení, že nás pozvali na Česko-Slovenský ples. Už dlho tento ples pozorujem a som veľmi rád, že tu s Tublatankou vystúpime. Cítime sa ako česko-slovenská kapela,” hovorí Martin Ďurinda z Tublatanky. Kapela, ktorá každoročne odohrá dvakrát viac koncertov v Českej republike ako na Slovensku, zdôrazňuje svoj silný vzťah k obom krajinám a bratstvo medzi národmi.
Program okrem iných doplnia operná diva Adriana Kučerová, Lucia Šoralová s kapelou, Michal Penk s kapelou, Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa v sprievode sláčikovej sekcie Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Folklórny rozmer večera zabezpečí súbor Limbora. Slávnostným večerom budú hostí sprevádzať Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.
„Chceme si pripomenúť piliere našej spoločnej štátnosti. Výročia sú pre nás záväzkom pokračovať v dialógu, ktorý definuje našu jedinečnú česko-slovenskú identitu,” približuje ideové pozadie plesu riaditeľ Radovan Čaplovič. „Program sme zostavili tak, aby bol skutočnou oslavou českej a slovenskej hudobnej scény,” dopĺňa riaditeľ produkcie Lumír Mati.
Od roku 2014 sa Česko-Slovenský ples uskutočňuje v Obecnom dome a za viac ako dekádu si vybudoval povesť podujatia, ktoré spája kultúru, eleganciu a priateľstvo. Jeho 12. ročník si hostia vychutnajú v sobotu 7. februára 2026.