Strašidelné VIDEÁ po záplavách v Austrálii: Pavúčia apokalypsa! Krajinu pokryli obrovské siete

Kurátor v oddelení hmyzu múzea v štáte Viktória Ken Walker, ktorého citovala stanica BBC, povedal, že v tomto prípade zrejme vystrelili vlákna do stromov milióny pavúkov. "Pavúky, ktoré žijú na zemi, sa potrebujú dostať veľmi rýchlo nahor. Vlákna sa zachytia na vegetáciu a oni po nich môžu uniknúť," povedal Walker. Na pozemkoch pozdĺž niektorých ciest tak nízku vegetáciu i stromy pokryli rozmerné siete. Členka miestnej mestskej rady Carolyn Crossleyová povedala, že sa vydala k jazeru, aby skontrolovala škody spôsobené záplavami a ohromili ju siete. Videla ich už skôr, ale nikdy tak rozsiahle.

"Nenaháňalo to strach, bolo to nádherné. Všetko zahalila krásna pavúčia sieť, bola na stromoch aj plotoch. Práve zapadalo slnko a bolo pekné svetlo, takže bolo vidieť, ako sa siete pohupujú nad celou krajinou," oznámila. Bolo to podľa nej, ako keby sa krajina ocitla pod jedinou pokrývkou hemžiacou sa pavúkmi. "To, že sa sieť nepretrhla, znamená, že pavúky pri vytváraní tej neuveriteľnej umeleckej krajinnej inštalácie nejako spolupracovali," dodala.

Iná obyvateľka Viktorie Amanda Traegerová povedala, že si najprv jej rodina myslela, že niekto natiahol pozdĺž cesty ochranné siete. "Už som to kedysi videla, ale toto bolo ohromujúce," povedala. Viktóriu v minulých dňoch postihli výdatné dažde a spôsobili náhle záplavy a škody. Dvaja ľudia zomreli v autách, úrady situáciu označili za katastrofu, bez elektriny je stále niekoľko sto domov.