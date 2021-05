FOTO Ohromujúci objav pod podlahou: Manželia našli tajné správy od nacistu aj jeden pikantný predmet!

Britskí manželia našli pod podlahovými doskami niečo skutočne fascinujúce. Išlo o predmety, ktoré na danom mieste počas druhej svetovej vojny ukryl neznámy nemecký vojak. Jeho zbierka zahŕňala cigaretové balíčky, zápalky, vrecúško so šampónom, balíček s poistkovým drôtom, pastilky do hrdla a dokonca aj preukazy do domu prostitútok. Bola tam však aj obálka adresovaná Ernstovi Buchtelovi a kus papiera, ktorý bol dohryzený od myší.

Zdroj: profimedia.sk

Jeho obsah však John s Val nedokázali rozlúštiť, pretože bol písaný v nemeckom tajnom kóde. Požiadali preto o pomoc svoju 95-ročnú susedku Marju Dodsworthovú, ktorá počas vojny pracovala na elektromechanickom stroji Alana Turinga, vytvoreného na prelomenie kódu Enigma. Bez potrebného prístroja sa jej to však zrejme nepodarí.

Dodsworthová nastúpila do Kráľovskej námornej služby pre ženy, známej ako Wrens, v roku 1943 ako osemnásťročná. "V tom veku ste sa museli zaregistrovať buď do práce, alebo do služieb. Pokiaľ ste sa nezamestnali, odviedli vás na vojnu," prezradila starenka.

Jej úlohou spolu s ďalšími bolo odovzdávať správy do Bletchley Park pomocou ďalekopisu. Podmienkouu jej práce bola mlčanlivosť; nemohla nikomu povedať, kde a čo robí. "Keď sme podpísali zmluvu, bolo to na doživotie. Po päťdesiatich rokoch sme ale dostali oznámenie, že zákon o úradných tajomstvách sa už viac neuplatňuje. Moji rodičia zomreli, nikdy nevedeli, čo som robila počas vojny," dodala Dodsworthová.