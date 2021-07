KORONAVÍRUS Muž (39) sa rozhodol vykašľať na povinnú karanténu: Únik z hotela ako z filmu!

Mužovi, ktorý na západné pobrežie Austrálie priletel národnou linkou z Brisbane, boli po pristátí zamietnuté dokumenty potrebné k vstupu. Štát Západná Austrália má rovnako ako ostatné austrálske štáty prísne hraničné kontroly kvôli riziku šírenia koronavírusu z ostatných častí krajiny.

Zdroj: FB/Western Australia Police Force

Muž dostal nariadené, aby do 48 hodín opustil štát, a bol odvezený do karantény v hoteli. Dnes skoro ráno miestneho času (v pondelok večer SELČ) však "vyliezol z okna svojej izby na štvrtom poschodí, a to za použitia lana zviazaného z prestieradiel, a z miesta utiekol," uviedla polícia štátu Západná Austrália na facebooku, kde zverejnila aj fotografie provizórneho lana.

Muža sa podarilo polícii chytiť na druhej strane Perthu asi o osem hodín neskôr, kedy si rovno tiež vypočul obvinenie z neuposlúchnutia nariadení. Jeho identitu bezpečnostné zložky nezverejnili, len uviedli, že má 39 rokov a negatívny test na koronavírus.

Zdroj: FB/Western Australia Police Force

Austrália od začiatku epidémie registruje výrazne menej nakazených aj zomrelých v súvislosti s covidom-19 ako iné vyspelé krajiny. Čiastočne k tomu prispeli aj veľmi prísne pravidlá na medzinárodných i vnútroštátnych hraniciach. Pravidlo nutnej hotelovej karantény po príchode zo zahraničia alebo z austrálskych štátov s vyšším rizikom nákazy ale viedlo aj k niekoľkým útekom. Obvineniu čelí napríklad žena, ktorá tento mesiac v meste Cairns na severovýchode Austrálie pri pokuse o útek z karantény zliezla cez dva balkóny a rozrazila dvere.