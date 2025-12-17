Vianoce bez Jednotky si ani nevieme predstaviť: Toto všetko uvidia diváci počas sviatkov

Jednotka STVR počas vianočného týždňa od 22. do 28. decembra 2025 staví na rozprávky, pôvodné premiéry a osvedčenú slovenskú aj českú klasiku. Na svoje si prídu rodiny s deťmi aj fanúšikovia ikonických titulov.
Vianočné vysielanie odštartuje v pondelok 22. decembra o 15.40 h premiéra animovaného bábkového filmu Keď život chutí. Príbeh trinásťročného Bena sa dotýka prvých sklamaní aj cesty k sebaprijatiu. Večerný program doplní o 20.30 h premiéra romantického vianočného filmu Pobozkala som Santa Clausa.
V utorok 23. decembra o 12.05 h zaradí Jednotka tradičný charitatívny program Úsmev ako dar. Večer o 20.30 h bude patriť českej rodinnej klasike Dívka na koštěti.
Štedrý deň (24. december) prinesie priestor viacerým obľúbeným rozprávkam z produkcie STVR: Láska na vlásku, Sedem zhavranelých bratov a Čarovné jablko. Súčasťou dňa budú aj klasické slovenské televízne filmy Vianočné oblátky a Rysavá jalovica a tiež nový sviatočný film Mareka Ťapáka Deň štedrovečerný. O 20.30 h uvedie Jednotka v premiére novú vianočnú rozprávku Čáry máry a záver dňa bude patriť Polnočnej svätej omši.
Na Prvý sviatok vianočný (25. december) pokračuje rozprávkový maratón titulmi STVR Čarovný kamienok a Zakliata jaskyňa. Večer o 20.20 h ponúkne Jednotka koprodukčnú premiéru rozprávky Českej televízie Záhada strašidelného zámku a o 21.55 h doplní sviatočnú atmosféru premiérový romantický film Vianoce na snehu.
Druhý sviatok vianočný (piatok 26. december) prinesie rozprávku Vianočné želanie a večer o 20.20 h bude patriť jednej z najobľúbenejších vianočných klasík, filmovej rozprávke Byl jednou jeden král.
V sobotu 27. decembra uvedie Jednotka rozprávku Svätojánsky venček a o 20.30 h začne prvou časťou kultovej trilógie Sváko Ragan. Diváci sa môžu tešiť aj na prvú časť dvojice kultových rozprávkových filmov Cisárov pekár, ktoré pripomínajú príbeh o Rudolfovi II. a tajomnom Golemovi.
V nedeľu 28. decembra bude Jednotka pokračovať o 20.30 h druhou časťou trilógie Sváko Ragan, po ktorej odvysiela film Pekárov cisár, ktorý uzatvára príbeh o Rudolfovi II. a jeho dvore.
