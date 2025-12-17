Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Vyhnal ich štát a zlé podmienky: Jeden z najúspešnejších startupov sa rozhodol odísť zo Slovenska

BRATISLAVA - Jeden z najúspešnejších slovenských e-commerce príbehov posledných rokov vstupuje do novej fázy. Fitness gigant GymBeam po získaní stámiliónovej investície presúva svoje právne a strategické centrum zo Slovenska do Rakúska. Dôvodom majú byť stabilnejšie podmienky aj lepší prístup k veľkým investorom.

Ako prvý na krok spoločnosti upozornil Forbes. GymBeam po 11 rokoch fungovania na Slovensku presúva materskú firmu celej skupiny do Rakúska. Nejde o zánik aktivít na domácom trhu, ale o strategické rozhodnutie po vstupe silných zahraničných investorov.

„Rakúsko je stabilnejšia jurisdikcia a ponúka predvídateľnejšie podnikateľské prostredie. Aj naši investori lepšie akceptujú sídlo v takejto krajine. Košice sú fajn, ale veľkí investori sem nechodia,“ zdôvodnil rozhodnutie zakladateľ a generálny riaditeľ GymBeamu Dalibor Cicman.

Do firmy vstúpili silní hráči

GymBeam získal v najnovšom investičnom kole výrazný kapitál od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a fondu PortfoLion Capital Partners. PortfoLion získal v spoločnosti osempercentný podiel a EBRD štyri percentá. Väčšinovým vlastníkom zostáva Dalibor Cicman s podielom približne 72 percent. Hodnota celej transakcie sa podľa dostupných informácií pohybovala v desiatkach miliónov eur, pričom celková valuácia GymBeamu dosahuje približne 240 miliónov eur. Cicmana tento rok slovenská edícia časopisu Forbes po prvý raz zaradila do rebríčka najbohatších Slovákov, hodnotu jeho majetku odhadla na 150 miliónov eur.

 
 

Získaný kapitál má slúžiť najmä na ďalší rast firmy. GymBeam plánuje vstup na nemecký trh, otvorenie logistického centra v Miláne, rozšírenie automatizácie skladov a využívanie umelej inteligencie pri logistike či personalizácii nákupov. Firma chce zároveň posilniť vlastnú výrobu a produktové portfólio.

Bežní zákazníci na Slovensku by presun sídla nemali pocítiť. E-shop GymBeam bude fungovať ďalej bez obmedzení a značka zostáva aktívna na domácom trhu. Pre Slovensko ako podnikateľské prostredie je však tento krok ďalším varovným signálom. Úspešná firma, ktorá vyrástla doma a dnes pôsobí vo viac než dvadsiatke krajín, hľadá lepšie podmienky pre ďalší rozvoj v zahraničí.

Domáce správy

Šéf tajnej služby v ďalšom megaškandále: Medzinárodná izolácia, podraz českých partnerov a pomoc Rusom!
Domáce
MIMORIADNA udalosť na železnici! Prerušili vlakovú dopravu: Našli výbušný systém
Domáce
Prezident opätovne nepodpísal zákon o transformácii ÚOO na nový úrad
Domáce
Dubničania pozor: Triedenie plastov, tetrapakov a kovov bude od januára výrazne jednoduchšie
Dubničania pozor: Triedenie plastov, tetrapakov a kovov bude od januára výrazne jednoduchšie
Púchov

Zahraničné

Tragická správa z frontu: Na Ukrajine padli štyria Česi, najmenej päť je nezvestných
Zahraničné
Sarkozymu hrozí možná obžaloba v prípade ovplyvňovania svedkov
Zahraničné
Hrozivé varovanie z Nemecka: Rusko má pri hraniciach s NATO dva armádne zbory o sile 360-tisíc vojakov
Zahraničné
Zlom v prípade útoku na pláži v Sydney: Austrálska polícia obvinila útočníka
Zahraničné

Prominenti

U Peťa Nagya by zlodeji ostali sklamaní: Hodinky za pár eur, žiadne zlato… no v špajzi sa skrýva poklad!
Domáci prominenti
Na Česko-Slovenskom plese vystúpi aj Lucie Bílá: Kto iný, ak nie ona? Veď otca má z Petržalky!
Domáci prominenti
SMRŤ hviezdy Priateľov: Ďalší z lekárov pozná svoj verdikt... TAKÝTO je jeho trest za dodanie DROG!
Zahraniční prominenti
Skvelé správy pre Slovensko: Postup filmov do užšieho výberu na Oscara... TENTO sa tam ale NEDOSTAL!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Demencia nemusí byť osud: Vedci tvrdia, že takmer polovici prípadov sa dá predísť! Ako tomu zabrániť?
Zaujímavosti
Odsúvate materstvo? Spozornieť by mali ženy po TRIDSIATKE! Nová štúdia odhalila, KEDY sa začína problém s plodnosťou
Zaujímavosti
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk

Dobré správy

Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Netradičná vianočná dekorácia, ktorú doma nemá len tak hocikto: Teraz ju môžete získať aj vy!
Domáce
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Ak idete do Maďarska, máte ďalšiu možnosť
bratislava.zoznam.sk
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk

Ekonomika

Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Parašport
Ani slovenský rekordér nezabránil vypadnutiu, Barcelona odvrátila senzáciu s treťoligistom
Ani slovenský rekordér nezabránil vypadnutiu, Barcelona odvrátila senzáciu s treťoligistom
Copa del Rey
VIDEO Hrozivý moment v cieli: Lyžiarska hviezda zostala v úplnom šoku z toho, čo sa stalo
VIDEO Hrozivý moment v cieli: Lyžiarska hviezda zostala v úplnom šoku z toho, čo sa stalo
Lyžovanie
Boj červeného a belasého Manchestru, pridá sa Liverpool? Supy sa zlietajú na produktívneho Afričana
Boj červeného a belasého Manchestru, pridá sa Liverpool? Supy sa zlietajú na produktívneho Afričana
Premier League

Auto-moto

Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Používatelia iPhonov sa dočkali. Táto populárna spravodajská appka z Androidu prišla aj na iOS
Aplikácie a hry
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Bezpečnosť
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty

