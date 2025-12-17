Vyhnal ich štát a zlé podmienky: Jeden z najúspešnejších startupov sa rozhodol odísť zo Slovenska

BRATISLAVA - Jeden z najúspešnejších slovenských e-commerce príbehov posledných rokov vstupuje do novej fázy. Fitness gigant GymBeam po získaní stámiliónovej investície presúva svoje právne a strategické centrum zo Slovenska do Rakúska. Dôvodom majú byť stabilnejšie podmienky aj lepší prístup k veľkým investorom.
Ako prvý na krok spoločnosti upozornil Forbes. GymBeam po 11 rokoch fungovania na Slovensku presúva materskú firmu celej skupiny do Rakúska. Nejde o zánik aktivít na domácom trhu, ale o strategické rozhodnutie po vstupe silných zahraničných investorov.
„Rakúsko je stabilnejšia jurisdikcia a ponúka predvídateľnejšie podnikateľské prostredie. Aj naši investori lepšie akceptujú sídlo v takejto krajine. Košice sú fajn, ale veľkí investori sem nechodia,“ zdôvodnil rozhodnutie zakladateľ a generálny riaditeľ GymBeamu Dalibor Cicman.
Do firmy vstúpili silní hráči
GymBeam získal v najnovšom investičnom kole výrazný kapitál od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a fondu PortfoLion Capital Partners. PortfoLion získal v spoločnosti osempercentný podiel a EBRD štyri percentá. Väčšinovým vlastníkom zostáva Dalibor Cicman s podielom približne 72 percent. Hodnota celej transakcie sa podľa dostupných informácií pohybovala v desiatkach miliónov eur, pričom celková valuácia GymBeamu dosahuje približne 240 miliónov eur. Cicmana tento rok slovenská edícia časopisu Forbes po prvý raz zaradila do rebríčka najbohatších Slovákov, hodnotu jeho majetku odhadla na 150 miliónov eur.
Získaný kapitál má slúžiť najmä na ďalší rast firmy. GymBeam plánuje vstup na nemecký trh, otvorenie logistického centra v Miláne, rozšírenie automatizácie skladov a využívanie umelej inteligencie pri logistike či personalizácii nákupov. Firma chce zároveň posilniť vlastnú výrobu a produktové portfólio.
Bežní zákazníci na Slovensku by presun sídla nemali pocítiť. E-shop GymBeam bude fungovať ďalej bez obmedzení a značka zostáva aktívna na domácom trhu. Pre Slovensko ako podnikateľské prostredie je však tento krok ďalším varovným signálom. Úspešná firma, ktorá vyrástla doma a dnes pôsobí vo viac než dvadsiatke krajín, hľadá lepšie podmienky pre ďalší rozvoj v zahraničí.