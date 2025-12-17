Tragická správa z frontu: Na Ukrajine padli štyria Česi, najmenej päť je nezvestných

BRATISLAVA/PRAHA - Podľa oficiálnych údajov ministerstva zahraničných vecí zahynuli doteraz v bojoch na Ukrajine štyria Česi, najmenej päť je nezvestných a jeden je v zajatí. Oznámil to dnes hovorca ministerstva Daniel Drake. Zdôraznil, že skutočný počet mŕtvych alebo nezvestných môže byť vyšší. Český rozhlas Radiožurnál dnes informoval o prípade dobrovoľníka z plzeňského kraja, ktorý bol tento rok na jeseň zabitý na Ukrajine. V utorok sa s ním rozlúčili jeho rodina, priatelia a kolegovia.
Nie je jasné, či súčasný prípad dobrovoľníka z plzeňského kraja je zahrnutý v štatistikách ministerstva zahraničných vecí. Drake dnes pre ČTK uviedol, že ministerstvo túto informáciu overuje. Podľa rozhlasu dvadsaťsedemročný padlý dobrovoľník David M. v minulosti slúžil v českej armáde. Z tej dobrovoľne odišiel, aby mohol bojovať v ukrajinskej armáde, kde pôsobil dva roky. V ukrajinskej armáde slúžil pri rozviedke a zahynul na Záporožskom fronte, napísal rozhlas.
Prvý Čech prišiel o život v Donbase
Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.
Okrem toho sa predtým objavili informácie aj o ďalších českých dobrovoľníkoch, ktorí zomreli v bojoch na Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí však ich úmrtie nepotvrdilo. Napríklad na konci novembra informovala škola v Uherskom Hradišti o úmrtí 27-ročného muža, bývalého študenta školy, ktorý rovnako bojoval na Ukrajine. Na začiatku decembra súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti poslal na 13 rokov do väzenia česko-vietnamského občana, ktorý dobrovoľne bojoval na Ukrajine proti Rusom. České ministerstvo zahraničných vecí proti postupu Ruska v tomto prípade zásadne protestovalo.