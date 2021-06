Tragédia vo Francúzsku: Ženy jazdili na elektrických kolobežkách, jedna z nich zabila chodkyňu

Obeť, 31-ročná talianska občianka identifikovaná iba ako Miriam, sa v pondelok 14. júna v skorých ranných hodinách prechádzala popri rieke Seina, keď ju zrazila elektrická kolobežka. Dvojica žien sa údajne viezla veľkou rýchlosťou a po náraze nezastavila. Parížska prokuratúra začala prípad vyšetrovať ako zabitie s priťažujúcimi okolnosťami, a to za neposkytnutie pomoci.

Talianka, ktorá podľa polície kráčala s priateľom, sa pri páde na chodník udrela do hlavy a utrpela zástavu srdca. Potápači z riečnej polície hliadkujúci na Seine jej poskytli prvú pomoc a činnosť srdca jej obnovili po 30 minútach. Do nemocnice ju previezli v bezvedomí a bola v kóme až do svojej smrti v stredu 16. júna. Pochádzala sa zo stredotalianskeho regiónu Toskánsko a pracovala v malej talianskej reštaurácii v Paríži.

Incident sa stal v pondelok o 01.00 h na pravom brehu Seiny, neďaleko mosta Pont au Change. Polícia vyzvala svedkov, aby sa prihlásili, a preveruje aj záznamy z bezpečnostných kamier v okolí. Prípad obnovil debatu o elektrických kolobežkách v Paríži, kde sa šíria obavy o bezpečnosť chodcov. Elektrické kolobežky môžu jazdiť rýchlosťou vyše 50 kilometrov za hodinu a sú medzi ľuďmi čoraz obľúbenejšie.

Francúzska vláda po stovkách incidentov, aj smrteľných, zaviedla v roku 2019 pravidlá. Elektrické kolobežky môžu používať len ľudia vo veku najmenej 12 rokov a nesmú jazdiť po chodníku, dodala BBC.