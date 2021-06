Tragédia v jasliach: Rodičom tam zomrel syn (†7 mes.), zlyhala vychovávateľka!

Jack Loh mal takmer sedem mesiacov, keď ho rodičia boli nútení dať 4. marca 2019 na pár hodín do jaslí Kidstart Family Day Care. Vychovávateľka Helen Rateauová ho dala spať do postieľky. Keď sa zhruba po trištvrte hodine vrátila, chlapček nedýchal a nemal pulz. Napriek tomu, že mu Rateauová poskytla prvú pomoc, sa ho už oživiť nepodarilo a v detskej nemocnici v Sydney ho vyhlásili za mŕtveho.

Podľa zdrvených rodičov, ktorí minulý týždeň vypovedali na súde, trpel ich syn viacerými zdravotnými ťažkosťami vrátane srdcového šelestu a bronchiolitídy. Lekári im ale vraj povedali, že nejde o nič vážne. "Mysleli sme si, že je to zdravé, šťastné, jednoducho normálne dieťa. Keď sme zistili, že to tak nebolo, ostali sme v hroznom šoku," povedala mama Margot.

Zdroj: Getty Images

Podľa vyšetrovateľov ležal Jack v čase smrti na bruchu na deke a vankúši a na sebe mal podbradník. Nemal oblečené dupačky napriek tomu, že ich Margot odovzdala vychovávateľkám pred svojím odchodom. Krátko pred jednou hodinou poobede sa zobudil a plakal, Rateauová ho preto išla skontrolovať. Chlapček krátko nato prestal plakať, tak ho nechala spať, pričom dvere od izby nechala pootvorené. Ďalšiu viac ako polhodinu venovala údajne ošetrovateľka tomu, že telefonovala so svojou sestrou a rozprávala sa s jedným rodičom. Detský monitor umiestnený v izbe, kde ležal Jack, nebol zapnutý. Keď ho Helen neskôr prišla opäť skontrolovať, bol už modrý a nedýchal.

Zdroj: Getty Images

Margot a jej manžel Joe veria, že smrti ich synčeka sa dalo predísť. Na súde uviedli, že by nikdy nenechali Jacka zaspať s podbradníkom, lebo je to nebezpečné. Za oficiálnu príčinu smrti bola stanovená pľúcna hypertenzia, odborníci sa teraz snažia zistiť, či k tomu prispeli nejaké faktory. Rateauovej bola až do uzatvorenia prípadu odobratá licencia na poskytovanie starostlivosti o deti. Predstavitelia jaslí boli okrem toho usvedčení z porušenia miestneho práva, ktoré určuje standardy pre starostlivosť o deti a vzdelávanie v Austrálii. Rateauová sa taktiež na súde priznala k tomu, že nedokázala ochrániť deti pred bližšie nešpecifikovanou ujmou a že na na nedostatočne dohliadala. Bola za to odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov a taktiež musela zaplatiť pokutu vo výške 7500 austrálskych dolárov (4765 eur). Súdne pojednávanie pokračuje.