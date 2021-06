Hrôzostrašné VIDEO z pádu lanovky v Taliansku: K cieľu im chýbalo pár metrov! Sekundy pred tragédiou

Na Twitteri sa objavilo video, ktoré zachytáva sekundy pred hroznou tragédiou, ktorá sa stala v Taliansku pri jazere Maggiore. Nehodu prežili len dvaja z 15 cestujúcich. Záchranárom sa podarilo vyslobodiť dve deti, staršie však nakoniec zraneniam podľahlo v nemocnici. Prežil tak len päťročný Eitan, ktorý pri nehode prišiel o celú rodinu.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Kabína lanovky narazila do pylónu v rýchlosti cez 100 kilometrov za hodinu. To podľa odborníkov pôsobilo ako pružina a lanovku odhodilo do vzdialenosti 54 metrov. "Domnievam sa, že nastali dva problémy - odtrhlo sa lano a zlyhala núdzová brzda," uviedol vedúci miestnej záchrannej alpskej služby Matteo Gasparini.

Zdroj: SITA/Italian Vigili del Fuoco Firefighters via AP

Zdroj: SITA/Italian Police via AP

Nefunkčnosť brzdy podľa neho spôsobila, že kabína výrazne zrýchlila, neudržala sa na zostávajúcich lanách konštrukcie a dopadla veľkou rýchlosťou na zem, čo len umocnilo ničivosť stretu. Na druhej kabíne lanovky boli naopak bezpečnostné brzdy v poriadku a zafungovali správne.