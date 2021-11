Lanovkou na Ještěd sa tak skoro nezveziete: Vyšetrovanie potrvá pol roka, prednosta má hlavu v smútku

LIBEREC - Vyšetrovanie pádu kabíny visutej lanovej dráhy na Ještěde v Liberci potrvá vyše pol roka. Prasklo ťažné lano, ale len to by jej pád nemalo spôsobiť, povedal generálny inšpektor Železničnej inšpekcie Jan Kučera. V nedeľu jedna z dvoch kabín pri ceste z vrcholu spadla.

Pád zhruba z tridsaťmetrovej výšky neprežil sprievodca, ktorý v nej bol sám. Záchranári 13 cestujúcich a sprievodcu z druhej kabíny evakuovali. Polícia udalosť vyšetruje pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, na mieste sú aj inšpektori Železničnej inšpekcie.

Prednosta lanovky Vladimír Štěpán povedal, že práce spojené s revíziou, ktoré sa mali začať dnes, sa kvôli vyšetrovaniu odkladajú. Z udalosti je zdrvený, vysvetlenie pre pád kabíny nemá. Zatiaľ nie je jasné, kedy lanovka bude môcť byť opäť v prevádzke. Pred tragickou nehodou České dráhy počítali s odstávkou do 13. novembra, podľa prednostu to ale v tomto termíne určite nebude.

Zdroj: Twitter/HZS LIBERECKÉHO KRAJE

Podľa inšpektora Kučeru v nedeľu našli zvyšky prasknutého ťažného lana a dnes inšpekcia pokračuje vo vyšetrovaní. "Predpokladám, že na mieste mimoriadnej udalosti budeme ešte dnes a potom sa už tam vracať nebudeme, že už to bude skôr dokazovanie, papiere, výsluchy a tak ďalej," uviedol.

Podľa neho vyšetrovanie inšpekcii potrvá minimálne pol roka. "Napríklad taká kontrola defektoskopie lana trvá niekoľko mesiacov. Rovnako tak to, že praskne ťažné lano, by nemalo spôsobiť pád kabínky lanovej dráhy. Sú tam mechanizmy, ktoré majú nejakým spôsobom fungovať, a my musíme skúmať, prečo sa tá kabína zrútila," dodal.

Kabínová lanovka na Ještěd je obľúbenou turistickou atrakciou. Je vo vlastníctve Českých dráh. Na možnosť pádu lanovky sa zložky integrovaného záchranného systému pravidelne pripravujú, cvičenia sa konajú každoročne. Bezmála v 90-ročnej histórii lanovky ale nebol taký zásah nutný. Čo sa stalo, zatiaľ nie je jasné, od pondelka mala byť lanovka mimo prevádzky kvôli pravidelnej revízii pred zimnou sezónou.