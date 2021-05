Hotovosť sa na stravovaciu kartu nechytá. V tomto majú karty navrch!

Nie je tomu tak dávno, čo dostávali zamestnanci svoje výplaty „na ruku“. Dnes už nám pritom celkom štandardne pípne prevod na účte. Platba kartou v obchode? Pred pár rokmi nad ňou ešte mnohí krútili hlavou a radšej vybrali z peňaženky hotovosť. Elektronizácia sa nevyhla ani stravnému, benefitu, ktorý už mnohí z nás považujú za štandard.

Aj keď nejeden zamestnanec zostáva verný klasickým gastráčom, už dnes má možnosť prejsť na modernejšiu, pokrokovejšiu a pohodlnejšiu formu - gastrokartu. Tá človeka odbremení od počítania lístkov v obchode či v reštaurácií a umožní mu zaplatiť presnú sumu za obed či nákup len jediným priložením karty.

Prečo je gastokarta lepšia ako hotovosť?

Možno aj vy patríte medzi zamestnancov, ktorí uvažujú nad zmenou. Premýšľate nad finančným príspevkom, pretože sa vám javí ako najjednoduchšia forma stravného. Je tomu ale naozaj tak?

Sú to len dva mesiace, čo dostali zamestnanci na výber v otázke stravného a už sa plánuje ďalšia novela Zákonníka práce. Prax totiž ukázala viacero problémov, ktoré táto novinka priniesla. Napríklad aj to, že vyšší finančný príspevok musí byť zdanený na rozdiel od gastrolístkov či kreditu na karte v rovnakej hodnote. Oplatí sa preto radšej počkať, kým sa nejasnosti okolo finančného príspevku poriadne utrasú.

Ak chcete staviť na istotu, no nosenie a platenie gastráčmi nie je pre vás príliš komfortné, môžete prejsť na gastrokartu. Tá vám umožní rýchlu, presnú a bezpečnú platbu. Navyše, každá gastrokarta so sebou nesie aj možnosť cashbacku. To znamená, že čím viac ňou zaplatíte, tým viac peňazí získate späť. Ďalšie zľavy v partnerských prevádzkach či na weboch môžete nájsť aj na stránke spoločnosti, od ktorej gastrokartu máte. Preto ak patríte k zľavovým nadšencom, bola by škoda to nevyužiť.

Gastrolístky a gastrokarty sú o tradícii

Stravné lístky a karty považujú až 3/4 zamestnancov za štandardný zamestnávateľský benefit. Ukázal to prieskum agentúry 2muse realizovaný v marci tohto roka. Niet sa čo diviť, že už dnes považujeme gastrolístky za úplnú samozrejmosť. Majú totiž na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Zamestnávatelia nimi prispievajú na obedy svojim zamestnancom už viac ako 25 rokov.

Nie je to však len o tradícii. Jedno stravným lístkom a kartám nemožno uprieť, a to, že majú jasný účel. Na rozdiel od finančného príspevku si za gastrolístok či kredit na gastrokarte kúpite jedine stravu. A to je presne to, na čo má tento benefit slúžiť.

Za finančný príspevok, aj keď na stravu, si môžete kúpiť prakticky čokoľvek. Vynára sa preto otázka, či sa k téme stravného nebudeme o pár rokov znova vracať. Tentokrát však v rovine, či je ešte stravné vôbec stravným. Veď na čo by vám zamestnávateľ príspevkom na stravu prispieval na nákup oblečenia, sporenie či platenie účtov? To predsa nedáva logiku.

Rozhodnúť o budúcnosti stravného môžete aj. Stačí si len vybrať formu, ktorá zaručí, že stravné použijete naozaj na kúpu stravy.

