VIDEO Potápač opísal neuveriteľný zážitok: Skončil takmer ako slávny Jonáš z Biblie - vo vnútri veľryby!

BOSTON - Skutočne bizarný prípad sa odohral v oblasti Cape Cod v americkom štáte Massachusetts, aspoň to tvrdí lovec homárov menom Michael Packard, ktorý podľa vlastných slov zažil takmer "Jonášovu skúsenosť" z Biblie. Skončil totiž v tlame veľkej veľryby.

Potápač popísal svoj desivý zážitok pre WBZ-TV. Povedal im, že ho pri šokujúcom lovení pri Cape Cod v piatok ráno takmer pohltila veľryba. Michael Packard bol potápačom homárov mimo Provincetown už 40 rokov, ale nikdy predtým nič podobné nezažil.

Najskôr zoskok do vody, potom tma

Packard sa o zážitku rozpovedal po tom, ako ho prepustili z nemocnice. Po zoskoku z člna do vody vraj "pocítil akúsi obrovskú hrčku a všade sa odrazu zotmelo.“ Najskôr sa obával, že na neho útočí žralok. "A potom som sa navôkol niečo cítil a uvedomil som si, že tam nie sú žiadne zuby," povedal. "A potom som si uvedomil: 'Bože môj, som v ústach veľryby ... a snaží sa ma prehltnúť," uvedomil si šokovaný lovec. "Toto je ono - toto je môj koniec," hovoril si v tej chvíli vystrašený potápač.

Ten po prepustení z nemocnice odhadol, že v obrovskej tlame živočícha bol asi 30 sekúnd. S dýchaním nemal problémy, pretože ešte aj v tej chvíli mal na sebe potápačskú výstroj. Veľryba sa podľa jeho slov potom vynorila a doslova ho "vypľula" von. Potápača potom ratoval jeho kolega na člne. Neutrpel však pri tom žiadne vážne zranenia. "Nemohol som uveriť tomu, že žijem," spomínal ďalej Packard.

Kapitánovi po záchrane rozpovedal šokujúci príbeh

"Je čertovsky šťastný, že žije," povedal kapitán Joe Francis, ktorý smeroval neďaleko k rybárskej charte. "Vyskočil som na palubu člna. Postavili sme ho, zložili mu kyslíkovú bombu. Dostali sme ho na palubu a upokojili ho. On len povedal: „Joe, bol som v ústach veľryby. Nemôžem tomu uveriť, bol som v ústach veľryby, Joe!“ popísal zážitok kapitán lode.

Packard sa síce obával, že má zlomené nohy, no dokázal z nemocnice o pár dní odísť, aj keď kríval. Peter Corkeron, vedec z New England Aquarium, pre WBZ-TV povedal, že keď sa veľryby kŕmia, „robia to, čo nazývame kŕmením dúškami, a dokážu neuveriteľne otvoriť ústa,".

"Je to veľmi neobvyklá nehoda... toto je jedna z tých, o ktorej sa dá povedať, že to bola šanca jedna k miliarde,“ uviedol. "Mal len tú smolu, že bol v nesprávnom čase na zlom mieste."