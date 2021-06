Žena plašila holuby a vypadla z okna: VIDEO Strašný pohľad! Visela len za nohu zo 7. poschodia!

Zásluhu na šťastnom konci nezvyčajného príbehu má aj všímavá oznamovatelka, ktorá polícii telefonicky nahlásila osobu visiacu dolu hlavou z piateho poschodia. Policajné hliadky z príslušného pražského obvodu okamžite vyrazili na miesto.

"Nebolo úplne jasné, či ide skutočne o piate poschodie, a tak museli policajti do schodov po svojich, pričom z vonku ich navigovali ostatní. Čoskoro sa ukázalo, že to bola dobrá myšlienka, pretože išlo o byt na siedmom poschodí. Riziko pádu a neznámy zdravotný stav osoby nedal policajtom oddýchnuť a po výšľape do schodov ich čakala ďalšia prekážka, robustné vstupné dvere do bytu. Kopom policajtov odolávali a chvíľu trvalo, než sa cez ne dostali dovnútra," opísal priebeh zásahu policajný hovorca Jan Rybanský.

Zdroj: Polícia ČR

Telo ženy skutočne viselo z okna len za nohu, a preto bolo treba k manipulácii pristupovať s čo najväčšou obozretnosťou. "Policajtom sa spoločnými silami podarilo vyčerpanú obyvateľku bytu zachytiť a vtiahnuť späť dovnútra, kde si ju do svojej starostlivosti prevzali pražskí záchranári," dodal Rybanský. Žena sa záchranu života poďakovala a vysvetlila aj to, čo sa vlastne stalo. Nešťastnou náhodou vypadla z okna pri tom, ako plašila holuby na parapete.