Zakladatelia BioNTechu prispejú do knihy o vývoji prvej vakcíny proti KORONAVÍRUSU

NEW YORK - Manželský pár, ktorý založil farmaceutickú spoločnosť BioNTech a podieľal sa na výrobe prvej vakcíny proti koronavírusu na svete, bude spolupracovať na knihe Joe Millera s názvom "Vakcína", ktorá má čitateľom okrem iného priblížiť aj to, ako pár dokázal vyvinúť vakcínu v tak krátkom čase. V utorok o tom informovala agentúra AP.

"Doktor (Ugur) Sahin a doktorka (Özlem) Türeciová objasnia tridsať rokov vedeckého výskumu, ktorý položil základ pre prvú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Spravia tak v čase, keď dôvera ľudí v bezpečnosť a účinnosť vakcíny je kľúčom k tomu, aby ľudstvo našlo cestu von z pandémie," uviedlo vydavateľstvo knihy.

Podľa vydavateľstva má kniha odhaliť, ako mohli Sahin a Tureciová počas niekoľkých týždňov vytvoriť hneď niekoľko potencionálnych vakcín, ako presvedčili veľké farmaceutické spoločnosti, aby podporili ich prácu, ako zvládli rokovania s predstaviteľmi USA a Európskej únie a aj to, ako dokázali v spolupráci so spoločnosťou Pfizer vyrobiť viac ako dve miliardy vakcín. Kniha má vyjsť 2. novembra, teda týždeň predtým, ako podobnú knihu vydá aj riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla. Kniha Bourlu má priblížiť to, ako Pfizer "dokázal za deväť mesiacov spraviť z nemožného možné".

Vakcína konzorcia Pfizer-BioNTech sa stala vlani v decembri prvou schválenou vakcínou proti koronavírusu na svete po tom, čo jej použitie odobril Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Svetová zdravotnícka organizácia WHO.