Ticho pred búrkou? Dopady pandémie KORONAVÍRUSU ešte len uvidíme: Európu čakajú ťažké časy!

BRUSEL - Ako pandémia koronavírusu v Európe postupne slabne, začínajú sa vynárať aj otázky spojené so smerovaním ekonomiky. Jedna z tých základných rieši politickú dilemu, či finančne zmierniť súčasné utrpenie tých najviac postihnutých alebo nebývalý prílev peňazí venovať skôr do nevyhnutného prechodu na zelenšie hospodárstvo. Hrozí prehĺbenie hospodárskej nerovnosti medzi chudobnými a bohatými a podľa analýzy Medzinárodného menového fondu (MMF) v priemere do dvoch rokov od skončenia pandémií prichádzajú sociálne otrasy a nepokoje.