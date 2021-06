KORONAVÍRUS Zlé správy z Británie: Otázniky okolo indického variantu! Je oveľa nákazlivejší

LONDÝN - Variant koronavírusu, prvýkrát identifikovaný v Indii a novo označovaný gréckym písmenom delta, sa zrejme prenáša až o 60 percent ľahšie ako variant alfa, ktorý doteraz v Británii prevažoval. V stredu to vyhlásil britský epidemiológ Neil Ferguson z Royal Crown College.

Britský premiér Boris Johnson už naznačil, že Anglicko by mohlo práve kvôli rýchlemu šíreniu variantu delta odložiť zrušenie protiepidemických opatrení naplánované na 21. júna. Ferguson v stredu novinárom tiež povedal, že podľa modelov by prípadná tretia infekčná vlna covidu-19 v Británii mohla v zime súperiť s tou druhou, ktorú vyvolal variant alfa, prvýkrát odhalený na juhovýchode Anglicka.

Nie je však jasné, do akej miery by sa prudký nárast počtu hospitalizácií prejavil tiež rastom počtu úmrtí, pretože je potrebných viac podrobných informácií o tom, ako dobre vakcíny chránia pred vážnym ochorením spôsobeným variantom delta. "Je celkom dobre možné, že by sme mohli byť svedkami ďalšej, tretej vlny prinajmenšom porovnateľnej, pokiaľ ide o hospitalizácie," myslí si Ferguson.

"Myslím si, že úmrtí by pravdepodobne bolo menej, vakcíny majú vysoko ochranný účinok... aj tak by to mohlo byť celkom znepokojujúce. Je tu ale veľa neistoty," povedal Ferguson.

Variant delta znižuje účinok vakcín

V Británii, ktorá má približne 66 miliónov obyvateľov, doteraz zomrelo okolo 128-tisíc ľudí s pozitívnym testom na covid-19. Viac ako tri štvrtiny dospelých už ale medzitým dostali aspoň prvú dávku vakcíny. Anglický úrad verejného zdravia tvrdí, že variant delta znižuje účinok vakcín Pfizer a AstraZeneca u tých, ktorí dostali iba jednu dávku. U ľudí s dokončeným očkovaním je ochrana vyššia.

Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias

Počet prípadov nákazy v Británii rastie

Premiér Johnson v stredu opäť upozornil, že je príliš skoro na to povedať, či Anglicko môže ukončiť lockdown podľa plánu 21. júna, pretože sú stále skúmané údaje o tom, či očkovanie dostatočne bráni rýchlemu rozšíreniu variantu delta. "V pondelok sa pozrieme na to, ako na tom sme. Myslím, že každý veľmi jasne vidí, že prípadov pribúda a v niektorých prípadoch rastie počet hospitalizácií," povedal Johnson podľa agentúry Reuters.

V stredu Británia hlásila šesť nových úmrtí nakazených a 7540 nových prípadov infekcie. V utorok krajina evidovala 13 úmrtí a 6048 nových prípadov. Za celý čas pandémie zaznamenali britské úrady vyše 4,5 milióna nakazených. V Británii dostalo 40,1 milióna ľudí prvú dávku proticovidovej vakcíny a 28,5 milióna Britov už má dokončené očkovanie.