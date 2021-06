KORONAVÍRUS Varovanie pred prudkým rastom prípadov: Tretia vlna je v tejto krajine na spadnutie!

"Je tu exponenciálny rast počtu nových prípadov a najmenej tri štvrtiny z nich sú nový (indický) variant," uviedol v relácii stanice BBC mikrobiológ a vládny poradca Ravi Gupta, podľa ktorého možno vysledovať náznaky tretej vlny.

"Než sa prejaví, bude to pravdepodobne trvať dlhšie ako u predchádzajúcich vĺn, pretože máme vysoký podiel naočkovanej populácie," povedal Gupta. "Preto tu môže byť nejaký falošný pocit bezpečia, toho sa obávame," dodal odborník.

Pravidlá treba stále dodržiavať

Pred nedodržiavaním pravidiel v pondelok, kedy bol v Británii sviatok, varovali podľa stanice Sky News aj ďalší odborníci. Už cez víkend britské pláže, parky a ďalšie verejné miesta navštívili milióny ľudí a očakávalo sa, že pondelok, ktorý mal byť podľa Sky News zatiaľ tohtoročný najteplejší, vyláka ďalšie davy.

Zdroj: SITA/Andrew Matthews/PA via AP

"Videli sme, ako tu bolo cez víkend rušno, a tak to má v prímorskom letovisku vyzerať - ľudia si užívajú, dávajú si na pláži zmrzlinu," uviedol šéf pobrežného zábavného parku v severoanglickom Blackpoole.

"Máme dve možnosti. Buď sa nám to vymkne z rúk ako pred Vianocami, čo by bolo veľmi vážne a museli by sme zaviesť ďalšie reštrikcie, alebo šíreniu možno zabránime. Ale to znamená, že všetci musia byť opatrní," uviedla ďalšia členka vládneho poradného tímu Susan Michieová.

Stúpanie počtu prípadov ohrozuje uvoľňovanie

Británia v nedeľu zaregistrovala 3200 nových prípadov nákazy. Denné bilancie infikovaných sú v zhruba 67-miliónovej krajine aj napriek miernemu nárastu dlhodobo hlboko po maximom z polovice tohto januára, kedy novo nakazených za deň bolo až 70-tisíc. V krajine sú aspoň jednou dávkou zaočkované takmer dve tretiny dospelej populácie, bezmála polovica dostala dávky obe.

Pomaly stúpajúca krivka denných prírastkov infekcie však môže ohroziť plán britskej vlády na ďalšie uvoľnenie reštrikcií, ktorého sa majú Briti dočkať 21. júna. Či sa v krajine skutočne obmedzenia uvoľnia, chce Johnsonov kabinet rozhodnúť 14. júna.

Veľké očkovacie stredisko

Hoci v Británii majú aktuálne na očkovanie právo všetci ľudia starší ako 30 rokov, na londýnskom rugbyovom štadióne Twickenham v pondelok zdravotníci očkovali kohokoľvek, kto dosiahol aspoň 18. rok veku. Štadión sa premenil na veľké očkovacie centrum a zdravotné úrady tu chcú očkovať 15-tisíc ľudí denne. V rámci akcie Let's Tackle COVID (Pobijme sa s covidom) tu mohol dostať dávku očkovacej látky Pfizer/BioNTech každý dospelý.

"Na Twickenhame dnes boli očkované tisíce ľudí. Stále je tu priestor a vakcína ostáva: Sme teraz otvorení všetkým 18-ročným a starším, ktorí sa môžu dostaviť do 19.30h.," uviedla v pondelok na twitteri miestna očkovacia komisia. Krok je aj reakciou na nárast počtu prípadov covidu v oblasti severozápadného Londýna.