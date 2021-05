KOORONAVÍRUS Koniec trombózy po očkovaní? Vedci odhalili príčinu jej vzniku a majú riešenie!

FRANKFURT - Krvné zrazeniny, ktoré sa v ojedinelých prípadoch vyskytnú po očkovaní vakcínami Astrazeneca a Johnson & Johnson, vyvolali u ľudí veľkú neistotu. Vedci teraz zistili, prečo sa komplikácia vyskytuje. Môže dôjsť k určitému vylepšeniu vakcín - problém by mohol byť čoskoro minulosťou.

Možné krvné zrazeniny patria medzi potenciálne vedľajšie účinky vakcín Astrazeneca a Johnson & Johnson, ktoré znepokojujú mnoho ľudí. Teraz možno vedci našli príčinu. Po laboratórnych testoch majú vedci z Goetheho univerzity vo Frankfurte a z Ulmskej univerzity podozrenie, že vinníkom je adenovírus používaný vo vakcínach.

Môžu sa vyskytnúť chyby

S vírusom prechladnutia sa do ľudského tela dostane stavebný plán spike proteínu koronavírusu, aby sa vygenerovala imunitná odpoveď. Tam sa v jadre bunky vytvára akási kópia genetického kódu, z ktorej sa potom vytvárajú nové proteíny. V ojedinelých prípadoch sa však môžu vyskytnúť chyby, v dôsledku ktorých si bunka nevytvára úplné proteíny, ale príliš krátke bielkovinové "pahýle". Podľa teórie vedcov sú tieto varianty potom bunkou jednoducho vylučované do tela, kde podporujú tvorbu krvných zrazenín, píšu Rolf Marschalek a jeho kolegovia v štúdii, ktorá ešte nebola recenzovaná.

Zdroj: SITA/AP Photo/Christophe Ena

Problém spočíva vo vstupe adenovírusu do bunkového jadra a nie do bunkovej tekutiny, v ktorej vírus normálne produkuje proteíny. „Životný cyklus adenovírusu zahŕňa infekciu buniek, vstup adenovírusovej DNA do jadra a následnú génovú transkripciu prostredníctvom transkripčného mechanizmu hostiteľa,“ píšu autori. „A práve v tom je problém: vírusový kúsok DNA nie je optimalizovaný na transkripciu v jadre.“

Možné úpravy vakcín

Objav by mohol tiež vysvetliť, prečo sa vzácne krvné zrazeniny vo vakcínach mRNA Biontech/ Pfizer a Moderna nevyskytujú. Vedci vysvetľujú, že vakcíny mRNA uvoľňujú genetický materiál spike proteínu koronavírusu iba do tekutiny vo vnútri buniek, nie do jadra.

Z toho následne odvodzujú myšlienku, že je možné konvertovať vektorové vakcíny takým spôsobom, aby sa zabránilo hroziacim vedľajším účinkom. Príspevok naznačuje, že výrobcovia vakcín používajúcich adenovírusové vektory môžu pozmeniť sekvenciu spike proteínu „tak, aby sa zvýšila bezpečnosť týchto farmaceutických výrobkov“.

Zdroj: Getty Images

Podľa britského denníka Guardian sú vedci už v spojení so spoločnosťou Johnson & Johnson. S Astrazenecou však zatiaľ nehovorili, uviedol Marschalek pre Finacial Times. Dalo by sa však povedať „čo robiť, aby bola vakcína lepšia“.

V bezpečnostnej správe Inštitútu Paula Ehrlicha bolo do 30. apríla zaznamenaných 67 prípadov závažnej trombózy po očkovaní vakcínou Astrazeneca. Zomrelo 14 ľudí. Väčšinou išlo o trombózu sínusových žíl.