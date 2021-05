Maďarský prezident János Áder odvolal šéfa ozbrojených síl bez udania dôvodu

Podľa spravodajského servera index.hu prezident odvolal Koroma na návrh ministra obrany Tibora Benkőa bez udania dôvodu.

Áder Koroma vymenoval do funkcie 16. mája 2018 tiež na návrh Benkőa, jeho mandát mal trvať štyri roky. Vtedy 53-ročného Koroma zároveň povýšili do hodnosti generálporučíka. Vo februári tohto roka Korom navštívil prezidenta so správu o stave armády. Podľa vtedajších informácií Áder vyjadril so správou spokojnosť.