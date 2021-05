Lekári skúmali deti v nemocniciach: Výstraha pre rodičov! Toto u nich naozaj nečakali

Zdroj: Getty Images

PRAHA - Väčšina detí, ktoré boli hospitalizované v Ostrave-Vítkoviciach a Olomouci mala nedostatok vitamínu C. Vyplýva to zo štúdie, o ktorej informovali v piatok jej zástupcovia. Výsledky publikovali tiež v časopise Pediatria pre prax. Podľa autorov z výsledkov štúdie vyplýva, že je potrebné hladinu vitamínu C u detí zisťovať a dbať na jeho dostatočný príjem. Vitamín C má totiž zásadný význam pre imunitu organizmu.