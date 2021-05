Profesor odhalil netypický príznak nákazy KORONAVÍRUSOM: Pozor na covid nechty!

Symptómy ochorenia COVID-19 sa veľmi rôznia a prejavujú sa individuálne. Podobne je to aj s ťažkosťami a zmenami, s ktorými zápasia pacienti trpiaci dlhodobým covidom. Okrem dýchavičnosti, krvných zrazením a bolestí kĺbov môže ísť o rôzne druhy vyrážok a vypadávanie vlasov.

Zdroj: Getty Images

Uznávaný britský epidemiológ Tim Spector dáva najnovšie do pozornosti tzv. covid nechty, kedy sa dá podľa deformácií a zmien na nich zistiť, či ste prekonali koronavírusovú infekciu. "Vyzerajú vaše nechty čudne?" pýta sa užívateľov pod fotkou prstov pacientky, ktorá má mierne zdeformované nechtové lôžko, cez ktoré sa tiahne biely pásik z miesta, odkiaľ vyrastajú.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc